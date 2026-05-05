Sal Da Vinci, brividi per l’Eurovision: “Ho comprato i biglietti”. Tra 48 ore inizia la sua avventura: cosa farà il 7 maggio Verso Vienna con entusiasmo e responsabilità: Sal Da Vinci si prepara a vivere il momento più atteso della sua carriera. Ecco cosa ha rivelato.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dalle rivelazioni più intime sull’emozione di rappresentare l’Italia alle strategie per conquistare il palco dell’Eurovision Song Contest: cosa ha svelato Sal Da Vinci prima delle prove decisive e perché la sua esibizione può ancora ribaltare ogni pronostico.

Sal Da Vinci: le sensazioni prima della grande sfida

A pochi giorni dall’inizio dell’Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci si trova immerso in una fase tanto delicata quanto entusiasmante del suo percorso. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo, che gli ha spalancato le porte della competizione europea, il cantante sta vivendo settimane dense di impegni. Come lui stesso ha spiegato aTv Sorrisi e Canzoni: "Ho inseguito questo sogno con perseveranza e ora che si è realizzato in modo così inaspettato, cerco di onorare ogni impegno preso. È successo tutto così in fretta che faccio fatica ancora a crederci". Ora l’Eurovision rappresenta per lui non solo una competizione, ma una responsabilità, quella di portare sul palco internazionale un’identità artistica riconoscibile e autentica. Dietro questa partecipazione c’è una storia lunga, fatta di esperienza e di legami profondi, anche personali. Il brano Per sempre sì è legato alla sua vita privata, come racconta parlando del matrimonio con sua moglie: "Era il 1992, non avevamo niente di stabile se non il nostro amore e una famiglia che ci sosteneva. Il matrimonio è un viaggio fatto di salite ripide ma anche di sogni e grandi soddisfazioni".

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L’impatto internazionale e il calore del pubblico: da Sanremo all’Eurovision

Prima ancora di arrivare a Vienna, Sal Da Vinci ha avuto modo di testare il terreno partecipando ai pre-party di Amsterdam e Londra, occasioni preziose per confrontarsi con il pubblico internazionale. È proprio lì che ha avuto una delle conferme più significative del momento che sta vivendo: "Sapevano già a memoria la mia canzone. In quel momento ho capito che stava succedendo qualcosa di grande". Un segnale di come l’artista abbia superato i confini nazionali, conquistando ascoltatori anche all’estero, in particolare in Germania, dove l’artista gode di un seguito sempre più consistente. Questo entusiasmo iniziale si è poi tradotto in aspettative concrete, anche se nelle ultime settimane le previsioni dei bookmaker hanno mostrato qualche oscillazione in negativo.

Le prove a Vienna e le strategie sul palco

Il momento chiave, però, deve ancora arrivare. Sal Da Vinci salirà sul palco della Wiener Stadthalle per la sua prima prova il 7 maggio nella fascia oraria 13:30-14:00, una sessione fondamentale per definire ogni dettaglio della performance. Sarà il primo vero banco di prova per comprendere come il brano e la messa in scena funzioneranno nello spazio scenico dell’Eurovision. Le indiscrezioni parlano di alcuni cambiamenti, in particolare nella coreografia, mentre l’abito dovrebbe rimanere lo stesso, anche se lo staff sta continuando a lavorarci. Ci sono però elementi che resteranno immutati, come gli oggetti simbolici che porterà con sé sul palco: "È un regalo di mia moglie e ha un significato importante per me. Nell’altra mano invece porto un dono ricevuto da due cari amici. Amore e amicizia sono valori fondamentali".

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