Sal Da Vinci sbotta, via la luce mentre canta ‘Rossetto e Caffè’: ma un gesto del pubblico salva lo show In occasione del suo concerto ad Augusta, in Sicilia, Sal Da Vinci ha dovuto gestire un imprevisto blackout, ma i fan del cantante hanno reso il momento speciale

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Un imprevisto inaspettato, che ha rischiato di rovinare uno show tanto atteso. Questo è quanto accaduto a Sal Da Vinci, che ha dovuto gestire un blackout nel clou della sua esibizione in occasione del concerto che ha tenuto ad Augusta, in Sicilia, davanti a una piazza stracolma, che era davvero in visibilio per lui. Eppure, nonostante questo tutto si è risolto per il meglio, in un modo che forse nemmeno lui avrebbe immaginato.

Sal Da Vinci e il blackout imprevisto durante il concerto

La vittoria al Festival di Sanremo ha certamente contribuito a rendere Sal Da Vinci ancora più amato dal pubblico, anche se la svolta vera e propria nella sua carriera era arrivata già prima grazie a "Rossetto e Caffè", in grado di rendere il suo nome ancora più noto dopo un periodo di quasi oblio. Ed è stato proprio mentre stava interpretando questo brano che ha dovuto far fronte a un contrattempo in occasione del suo concerto ad Augusta, in Sicilia.

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Improvvisamente la luce sul palco si ès spenta, lasciandolo del tutto al buio, un episodio che lo ha evidentemente contrariato, come è stato possibile notare dal suo sguardo in un video che è ormai diventato virale. Nessuna parola o gesto di rabbia, ma un’espressione che era impossibile interpetare diversamente. Fortunatamente, però, a evitare il disastro ci ha pensato il pubblico che era in piazza.

Tutti i fan del napoletano, infatti, non hanno saputo trattenersi e hanno subito intonato il brano a gran voce, dimostrando di conoscerlo benissimo, parole per parola. Questo ha così reso quello che poteva trasformare lo spettacolo in un disastro un momento emozionante e travolgente. Del resto, a distanza di due anni dalla sua uscita il brano è ormai diventato iconico, non a caso lui è stato protagonista anche della serata delle cover all’Ariston, dove lui lo ha cantato insieme ai The Kolors.

L’episodio ha dimostrato quindi, se ancora ci fosse qualche dubbio, quanto Sal Da Vinci sia amato. Stare in silenzio quando vengono suonati i suoi brani è impossibile, per questo nel live siciliano sono state le persone a diventare protagoniste in maniera inaspettata. La mancanza totale dell’orchestra o delle luci non ha quindi rappresentato un problema, in casi simili non resta che lasciarsi trascinare ed è quello che ha fatto chi non desiderava altro se non vedere l’interprete esibirsi dal vivo. A quel punto anche il suo nervosismo è scomparso, a emozionarlo è stato l’amore della sua gente, che sapeva perfettamente la sua "Rossetto e Caffè" (e non solo).

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