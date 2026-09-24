Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sal Da Vinci, all'asta l'abito da sposa tricolore di Francesca Tocca all'Eurovision: quanto vale e a chi va il ricavato

Il valore di partenza dell'iconico vestito che nascondeva il tricolore è calcolato sui 20.000 euro

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Un matrimonio in puro stile italiano, con Sal Da Vinci vestito di bianco, la ballerina Francesca Tocca al suo fianco come sposa e attorno a loro limoni, lampadari e fuochi d’artificio. Ma a catturare gli sguardi dei 131 milioni di spettatori collegati per la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 non è stata solo la musica: è stato quel momento esatto in cui il vestito principesco di lei si è letteralmente aperto sul palco di Vienna, svelando un tricolore perfetto.

L’abito da sposa tricolore di Per Sempre Sì all’asta: vale 20.000 euro

Oggi quell’abito-scultura, diventato una delle immagini più virali dell’edizione (con oltre 2,75 miliardi di visualizzazioni generate sui canali social dell’evento), è pronto a cambiare proprietario. Finisce all’asta su Catawiki dal 25 settembre al 5 ottobre, trasformandosi oggetto pop a pezzo da collezione. E non solo perché quell’ammiratissimo abito dell’ammiratissima sposa Francesca Tocca andrà anche ad aiutare le vittime di malasanità. Parte del ricavato della vendita infatti, sarà destinato alla Fondazione Domenico Caliendo di Napoli, nata dalla volontà della mamma Patrizia Mercolino, dopo la tragedia di suo figlio, il bimbo di due anni trapiantato con un cuore "bruciato" durante il trasporto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"Quell’abito è diventato molto più di un elemento della nostra esibizione: è entrato nel racconto di "Per sempre sì" e nel ricordo di quella notte all’Eurovision. La sua eleganza e la sua forza visiva hanno contribuito a dare ancora più significato alla performance, ma c’è un’immagine che conserverò sempre: il momento in cui dalla gonna è comparsa la bandiera italiana. È stato il nostro omaggio all’Italia, alla sua musica e a tutto quello che stavamo portando su quel palco", ha detto Sal da Vinci commentando l’iniziativa. "L’Eurovision è l’Olimpiade della musica e vedere il nostro tricolore aprirsi davanti a quel pubblico è stata un’emozione fortissima. Quel gesto è diventato uno dei momenti simbolo della performance. Sapere che un pezzo di quella serata entrerà nella collezione di un appassionato permette a quella storia di continuare".

L’abito che va all’asta è un’opera d’arte artigianale, capace di stupire un pubblico abituato da anni alle esibizioni più bizzarre. Se la trasformazione sul palco è durata pochi secondi, per renderla possibile è servito circa un mese di lavoro. Solo per il tricolore sono stati utilizzati 33 metri di tulle, distribuiti su 10-12 strati di tessuto, per una struttura che arriva a pesare circa 15 chili. Il corpetto, decorato con cristalli e perline e interamente ricamato a mano, ha richiesto nove giorni di lavorazione, per circa otto ore al giorno. Persino lo strato esterno di organza aveva una funzione precisa: evitare che le paillettes si impigliassero durante l’apertura della gonna. Un insieme di materiali, ore di lavoro e ricerca sartoriale che porta il valore dell’abito ad almeno 20.000 euro.

Potrebbe interessarti anche

Simone annicchiarico Gf vip

Grande Fratello Vip, Simone Annicchiarico fa già discutere: le frasi su Sal Da Vinci e Charles Darwin

Dalla battuta sulla musica di Sal Da Vinci all’uscita surreale sulla teoria dell’evo...
Affari tuoi puntata 8 settembre 2026

Affari Tuoi, De Martino spiazzato: “C’è Sal Da Vinci”. Ma in studio arriva un saldatore

Gianluigi da Alghero e la compagna Aurora rifiutano 35mila e 15mila euro, cambiano p...
Sal Da Vinci

Sal Da Vinci in imbarazzo, via la luce mentre canta ‘Rossetto e Caffè’: ma un gesto del pubblico salva lo show

In occasione del suo concerto ad Augusta, in Sicilia, Sal Da Vinci ha dovuto gestire...
Eurovision Song Contest 2026 - Dara

L’Eurovision 2027 a Burgas, la sede a sorpresa in Bulgaria: date, location e perché è saltata l'opzione Sofia

L’ESC 2027 si terrà nella città sul Mar Nero e non nella capitale bulgara: 11-13-15 ...
Toy Story 5, il film con la voce di Sal Da Vinci arriva in streaming su Disney+

Sal Da Vinci irrompe in Toy Story 5 e la 'mossa speciale' è servita: quando vedere la grande sorpresa comodamente da casa

Il quinto capitolo della saga, arriva su Disney+: il film Pixar ha superato il milia...
Annalisa e Sal Da Vinci

Annalisa, Litfiba e Sal Da Vinci (infaticabile), i big che non si fermano: tutti i concerti in programma a Ferragosto

Oggi, 15 agosto 2026, la musica non si ferma, con appuntamenti imperdibili in tutta ...
francesco_da_vinci

Sal da Vinci, il figlio Francesco sulle orme del papà: la svolta dopo Sanremo. Cosa farà

Francesco Da Vinci, figlio di Sal Da Vinci e autore di “Per sempre sì”, è pronto a t...
Sal Da Vinci e Samurai Jay

Sanremo 2026, finito il boom degli streaming: Sal Da Vinci non basta. Il confronto (impietoso) con l'ultima edizione di Amadeus

A sei mesi dal Festival, i numeri delle canzoni raccontano una storia molto diversa:...
La forza del perdono, pagelle 23 agosto 2026: Lorena Bianchetti e Gianni Morandi

La forza del perdono, le pagelle: Bianchetti e Corsi tra spiritualità e show (9), Bova emoziona Morandi (8), la gaffe di Sal Da Vinci (7)

La serata di Rai 1 dall’Aquila, dedicata alla 732ª Perdonanza Celestiniana: i voti a...

Suzuki

Tecnologie diverse per esigenze diverse

Dall'elettrico eVitara all'ibrido plug-in della Across

LEGGI

Personaggi

Bonnie Tyler

Bonnie Tyler
Gabriella Pession

Gabriella Pession
Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti
Federica Abbate

Federica Abbate

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963