Sal Da Vinci atterra a Vienna, scatta il suo Eurovision 2026. E fa un annuncio attesissimo Sal Da Vinci arriva a Vienna per l'Eurovision Song Contest e svela una notizia improvvisa a tutti i suoi fan. Ecco di cosa si tratta.

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Sal Da Vinci annuncia il nuovo album e si prepara all’Eurovision Song Contest di Vienna. Una giornata ricca di novità per l’artista, che ha scelto di suggellare il suo nuovo progetto musicale, non a caso, con il titolo del brano che ha dato inizio alla sua nuova era professionale ricca di emozioni e traguardi. Una notizia inattesa ora che tutta l’attenzione è concentrata sull’evento in Austria. Vediamo dunque quello che sappiamo a ridosso della competizione europea che lo vedrà rappresentante dell’Italia.

Il nuovo album di Sal Da Vinci: Per sempre sì esce il 29 maggio

Manca meno di una settimana al debutto sul palco dell’Eurovision Song Contest di Vienna. Sal Da Vinci annuncia oggi Per sempre sì, omonimo della canzone che ha trionfato a Sanremo 2026. Il nuovo album esce il 29 maggio ed è disponibile in preorder da ora. Un nuovo capitolo professionale e artistico che si addentra ancora una volta nei sentimenti e in tutte le sfumature dell’amore. Si tratta di un progetto intimo e personale, improntato sempre su una cifra autentica, ormai marchio di fabbrica dello stile del cantante partenopeo. Il brano che dà il titolo al progetto continua a crescere vertiginosamente sulle varie piattaforme, infatti ha già superato 24 milioni di stream su Spotify e milioni di visualizzazioni su YouTube. Una delle colonne sonore di questo 2026 destinata a girare ancora in vista della prossima estate dei tormentoni musicali in arrivo.

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Sal Da Vinci è arrivato a Vienna: manca pochissimo all’Eurovision Song Contest

L’annuncio del nuovo album di Sal Da Vinci arriva non a caso a pochissimo da un’opportunità importante per lui: l’Eurovision Song Contest. Proprio qualche minuto fa è stata pubblicata sui social la foto dell’arrivo a Vienna con la delegazione italiana: sorrisi e carica in vista delle esibizioni previste. In gara con artisti poliedrici e in grado di offrire uno spettacolo grandioso al pubblico di tutta Europa, l’Italia gioca la sua carta con Sal Da Vinci e Per sempre sì. La notizia dell’album arriva anche a pochi giorni da un altro momento cruciale per Da Vinci: proprio la scorsa settimana l’artista ha annunciato la tripletta nella sua Napoli, con l’aggiunta della terza data all’Arena Flegrea il 27 settembre. Sarà un’estate di intensa attività live, tra rassegne e grandi palchi in tutta Italia, che culminerà proprio con le date napoletane, prima del ritorno in autunno nei teatri, dove porterà il suo mondo in una dimensione diversa, più raccolta e decisamente narrativa.

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