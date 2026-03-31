Sal Da Vinci allontanato dal bodyguard di Fedez: "No no no, cammina di là, più avanti". Cosa è successo
I due si trovavano a Disneyland Paris nello stesso periodo, ma la guardia del corpo del rapper non volle sentire ragioni: "Non mi ha fatto avvicinare".
Nel corso dell’ultima puntata di Pulp Podcast, tra risate e racconti personali, uno degli ospiti più apprezzati è stato Sal Da Vinci, che ha regalato al pubblico un aneddoto tanto curioso quanto divertente, che ha già fatto il giro del web. Durante la chiacchierata, il vincitore di Sanremo 2026 ha ricordato un episodio avvenuto qualche anno fa a Disneyland Paris, dove si trovava casualmente nello stesso periodo in cui Fedez era lì insieme all’ex moglie Chiara Ferragni e i figli, Leone e Vittoria. "In quel momento era da solo e c’era un signore naturalmente che lavorava con te (un bodyguard, ndr). Io volevo avvicinarmi per salutarti e questo non mi ha fatto avvicinare", ha spiegato la voce di Per sempre sì, prima di arrivare alla parte in cui la guardia del corpo dei Ferragnez lo stoppasse sul più bello, senza lasciarlo avvicinare neanche di un millimetro alla coppia.
Sal Da Vinci fermato dal bodyguard dei Ferragnez: "Giuro che non lo sapevo"
"No no no, cammina di là, più avanti". Così Sal Da Vinci ha raccontato a Pulp Fiction di quando una guardia del corpo di Fedez gli rispose impedendogli di avvicinarsi per salutare il rapper. I due si trovavano nello stesso periodo a Disneyland Paris, e il racconto di questo aneddoto ha scatenato le risate in studio, anche per il modo in cui il cantante ha mimato la scena, sottolineando il contrasto tra la semplicità del gesto e la rigidità della sicurezza.
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Il momento più divertente è arrivato quando lo stesso Fedez ha reagito in diretta all’aneddoto. Visibilmente sorpreso, ha commentato: "No, mi dispiace. Non era una mia indicazione, assolutamente no". Poi, scherzando sulla situazione insieme all’altro ospite, Valerio Lundini, il racconto ha preso una piega esilarante e rapidamente ha fatto il giro dei social, diventando uno dei passaggi più condivisi della puntata.
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