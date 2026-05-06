Sal Da Vinci, addio al suo show in TV: “Pioggia di concerti”, la scelta inaspettata dopo Eurovision
Un cambiamento importante per il cantante, che lascia Pazzi di Pizza su Food Network e segna l’inizio di una nuova fase dedicata solo alla musica.
Dopo un periodo particolarmente intenso e ricco di soddisfazioni, Sal Da Vinci ha deciso di chiudere la sua esperienza con Pazzi di Pizza, il programma di Food Network che lo ha visto protagonista per cinque stagioni consecutive. Una decisione che non arriva all’improvviso, ma che si inserisce in un momento di grande slancio per la sua carriera musicale. Il successo ottenuto dopo Sanremo 2026 ha infatti rappresentato una vera e propria svolta, capace di riaccendere i riflettori su un percorso artistico già consolidato. Proprio per questo motivo, l’artista ha scelto di concentrarsi su ciò che oggi sente più urgente e centrale, ovvero la musica dal vivo. Nessuna rottura improvvisa quindi, solo una decisione dettata dalla volontà di sfruttare al massimo un’occasione importante. Il ritorno sui palchi, con un calendario fitto di appuntamenti, diventa così la priorità assoluta, anche in vista dell’Eurovision Song Contest.
Sal Da Vinci e l’addio a Pazzi di Pizza
Per cinque stagioni, Pazzi di Pizza ha rappresentato una presenza costante nel percorso televisivo di Sal Da Vinci, che nel programma ha ricoperto il ruolo di giudice e conduttore insieme a Fabio Esposito. Un’esperienza che gli ha permesso di raccontarsi in una veste diversa, più leggera e quotidiana, entrando nelle case del pubblico con un linguaggio accessibile e diretto. La scelta di lasciare il programma arriva proprio nel momento in cui gli impegni musicali iniziano a moltiplicarsi. Tra preparazione per l’Eurovision e nuove date già fissate in tutta Italia, diventa sempre più difficile conciliare televisione e concerti. Il saluto al programma segna quindi la fine di un ciclo, ma anche l’inizio di una fase nuova, in cui la musica torna ad essere il centro assoluto del progetto artistico.
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Dopo l’Eurovision: una pioggia di concerti e eventi per i 50 anni di carriera
Dopo l’esperienza all’Eurovision, per Sal Da Vinci si aprirà una lunga stagione di concerti, con un tour estivo e autunnale che toccherà numerose città italiane. Si tratta di un calendario particolarmente ricco, che conferma il forte legame con il pubblico e la volontà di portare la propria musica dal vivo in contesti molto diversi tra loro, dalle grandi arene ai teatri. La quantità di date già annunciate racconta chiaramente quanto questo momento sia centrale per la sua carriera, con nuove tappe che continuano ad aggiungersi e una risposta del pubblico che si preannuncia molto calorosa. In questi impegni, si inseriscono anche due serate evento per celebrare i 50 anni di carriera del cantante, sono previste il 25 e 26 settembre all’Arena Flegrea di Napoli, seguite dal "Live Teatri 2026" da ottobre. Possiamo aspettarci che in futuro verranno trasmesse anche in TV, ma per adesso non abbiamo notizie ufficiali in merito.
Il calendario completo dei concerti 2026
• Mercoledì 15 luglio 2026
Benevento, BTC Music Festival (Piazza Cardinal Pacca)
• Sabato 18 luglio 2026
Cattolica (RN), Arena della Regina
• Martedì 21 luglio 2026
Cervere (CN), Anima Festival (Anfiteatro dell’Anima)
• Lunedì 27 luglio 2026
Este (PD), Este Music Festival
• Giovedì 30 luglio 2026
Agrigento, Festival Il Mito (Live Arena)
• Sabato 1 agosto 2026
Francavilla al Mare (CH), Piazza Sant’Alfonso
• Mercoledì 5 agosto 2026
Golfo Aranci (SS), Golfo Aranci Mon Amour
• Venerdì 7 agosto 2026
Giovinazzo (BA), Levante Arena
• Sabato 8 agosto 2026
San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi
• Lunedì 10 agosto 2026
Santa Maria di Castellabate (SA), Villa Matarazzo
• Mercoledì 12 agosto 2026
Cirò Marina (KR), KrimiSound Festival (Arena Saracena)
• Giovedì 13 agosto 2026
San Nicola Arcella (CS), Arcella Open Air
• Sabato 15 agosto 2026
Lucera (FG), Lucera Music Lights Festival
• Martedì 18 agosto 2026
Sabaudia (LT), Arena del Mare BCC Roma
• Giovedì 20 agosto 2026
Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli
• Giovedì 3 settembre 2026
Roma, Roma Summer Fest (Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)
• Venerdì 25 settembre 2026
Napoli, Arena Flegrea
• Sabato 26 settembre 2026
Napoli, Arena Flegrea
TEATRI 2026
• Mercoledì 7 ottobre 2026
San Marino, Teatro Nuova Dogana
• Venerdì 9 ottobre 2026
Roma, Auditorium Conciliazione
• Lunedì 12 ottobre 2026
Brescia, Teatro Clerici
• Mercoledì 14 ottobre 2026
Torino, Teatro Colosseo
• Venerdì 16 ottobre 2026
Padova, Gran Teatro Geox
• Domenica 18 ottobre 2026
Bologna, Europauditorium
• Martedì 20 ottobre 2026
Milano, Teatro Arcimboldi
• Venerdì 23 ottobre 2026
Bitritto (BA), Palatour
• Martedì 3 novembre 2026
Firenze, Teatro Verdi
• Giovedì 5 novembre 2026
Catania, Teatro Metropolitan
• Sabato 7 novembre 2026
Avellino, Teatro Gesualdo
• Lunedì 9 novembre 2026
Ancona, Teatro delle Muse
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