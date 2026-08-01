Sal Da Vinci ferma il concerto per abbracciare una bambina disabile e conquista il web: “Un cuore immenso"
Durante il concerto di Agrigento, il cantante napoletano ha interrotto lo show per abbracciare una bambina con disabilità: il momento è già virale sui social.
Ad Agrigento, durante una delle tappe più attese del tour estivo di Sal Da Vinci, è successo qualcosa che nessuno si aspettava. Il cantante napoletano, in pieno concerto alla Live Arena, ha interrotto improvvisamente l’esibizione per rivolgersi a una bambina disabile tra il pubblico. Un gesto durato pochi minuti, ma capace di stupire l’intera platea e trasformarsi, in poche ore, in un video virale sui social. Dietro quell’abbraccio, però, si cela una vicenda personale che l’artista porta con sé da oltre trent’anni, e che rende quel momento ancora più carico di significato per chi conosce davvero la storia del cantante. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo.
Sal Da Vinci, l’abbraccio alla bambina disabile durante il concerto fa commuovere il web: le reazioni
Un ritorno atteso, una serata di musica e un gesto capace di emozionare anche i più duri di cuore. La tappa agrigentina del tour estivo "Per sempre sì" di Sal Da Vinci non sarà ricordata soltanto per il concerto alla Live Arena, ma soprattutto per un momento di grande sensibilità che ha coinvolto tutto il pubblico. Durante lo spettacolo, l’artista napoletano ha notato una bambina con disabilità tra gli spettatori e ha deciso di interrompere per qualche istante l’esibizione per accoglierla. Sal Da Vinci l’ha abbracciata più volte, dedicandole sorrisi e carezze, mentre la platea accompagnava la scena con un lungo applauso. Il momento, ripreso dai presenti e diffuso sui social dalla pagina Prima TV, è diventato virale in poche ore, e ha raccolto numerosi messaggi di affetto e apprezzamento per la sensibilità mostrata dal cantante: "La musica sa arrivare dove le parole non riescono", scrive una persona; e ancora: "Un artista dal cuore immenso"; "Un’emozione che vale più di qualsiasi concerto".
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Sal Da Vinci, la vicenda personale dietro al gesto con la bambina disabile
Un gesto che, per molti, assume un significato ancora più profondo considerando la storia personale dell’artista, che in passato ha raccontato le difficoltà vissute dopo la nascita del figlio Francesco, affetto da una grave malformazione congenita, e sottoposto a numerose cure e interventi. Questa esperienza ha segnato profondamente il cantante, cambiando il suo modo di vivere il dolore e di comprendere quello degli altri.
Sal Da Vinci, il ritorno in concerto ad Agrigento dopo 20 anni
Sal Da Vinci è tornato ad Agrigento dopo circa vent’anni per un concerto alla Live Arena dello Sport Village, accolto da circa duemila spettatori: "Non tornavo ad Agrigento da forse vent’anni", ha affermato. L’artista ha ricordato la sua precedente esperienza in città con il musical "C’era una volta… Scugnizzi" e ha sottolineato il valore del rapporto con il pubblico, protagonista del tour "Per sempre sì". La serata è stata un susseguirsi di emozioni, con brani del nuovo album, successi come "Poesia", omaggi alla musica italiana e momenti particolarmente coinvolgenti come "Rossetto e caffè" e "Per sempre sì", cantati insieme alla platea.
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