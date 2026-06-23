Sal Da Vinci celebra 34 anni di matrimonio, la dolce dedica alla moglie Paola Pugliese conquista i social: “Siamo speciali” Il cantante ha pubblicato un post sui social per festeggiare l’anniversario: “Siamo un esempio per tanti giovani”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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34 anni da quel ‘Per sempre sì’. Sal Da Vinci festeggia 34 anni di matrimonio e per l’occasione il cantante vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo ha voluto dedicare un toccante messaggio alla moglie Paola Pugliese sui social. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Sal Da Vinci, il messaggio per l’anniversario di matrimonio con Paola Pugliese

Un messaggio carico di emozione, gratitudine e amore. Così Sal Da Vinci ha scelto di celebrare il 34esimo anniversario di matrimonio con la moglie Paola Pugliese, condividendo sui social una lunga dedica. "Buon anniversario amore mio, quanto è meraviglioso avere una compagna accanto che ti abbraccia e ti protegge nel cammino della vita, quanto è stato miracoloso avere avuto la pazienza, la costanza, la resistenza di superare ogni primavera con amore, impegno e volontà, ci siamo detti cose che non possono morire, ecco perché il nostro amore sarà eterno!" ha scritto il cantante napoletano, che ha ripercorso le tappe di una storia d’amore che dura da oltre quattro decenni, ricordando non solo il giorno delle nozze (avvenute nel 1992) ma anche il primo bacio che ha segnato l’inizio del percorso insieme alla compagna. "Sono passati 34 anni dal quel per sempre sì, e 42 da quel bacio per sempre! Oggi non siamo insieme a festeggiare per la prima volta, mi sento un po’ smarrito, ma felice di abbracciarti presto e festeggiare insieme questo compleanno d’amore".

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"Considerando i tempi in cui viviamo, siamo un esempio per tanti giovani, anzi oserei dire dobbiamo ritenerci privilegiati, speciali e benedetti" ha continuato Da Vinci, parlando anche di una famiglia costruita nel tempo e arricchita oggi da figli, nipoti e da un nuovo arrivo atteso con entusiasmo: "Abbiamo due figli fantastici, tre nipoti e uno in arrivo che accoglieremo con tutto l’amore che possediamo, e chi se lo sarebbe mai immaginato di provare così tanta gioia nella vita, eppure i miracoli accadono, e noi ne siamo testimoni! Auguri amore mio, buon anniversario, ti amo, Sal".

Il tour dell’estate 2026: il calendario completo

Dopo avere festeggiato (seppure a distanza) i 34 anni di matrimonio con la moglie Paola Pugliese, per Sal Da Vinci l’agenda è ancora ricchissima di impegni. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo e la partecipazione all’Eurovision, infatti, il cantante sarà in tour per tutta l’estate in giro per l’Italia fino alla grande festa finale nella ‘sua’ Napoli. Per lui si parla anche di un futuro in tv. Di seguito l’elenco completo di tutte le tappe della tournée:

18 luglio – Cattolica (RN) – Arena della Regina

21 luglio – Cervere (CN) – Anima Festival

27 luglio – Este (PD) – Este Music Festival

30 luglio – Agrigento – Live Arena

1 agosto – Francavilla al Mare (CH) – Piazza Sant’Alfonso (evento gratuito)

7 agosto – Giovinazzo (BA) – Levante Arena

8 agosto – San Pancrazio (BR) – Forum Eventi

12 agosto – Cirò Marina (KR) – KrimiSound Festival

18 agosto – Sabaudia (LT) – Arena del Mare BCC Roma

20 agosto – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli

3 settembre – Roma – Roma Summer Fest (Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)

25 settembre – Napoli – Arena Flegrea

26 settembre – Napoli – Arena Flegrea

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