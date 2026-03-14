Sal Da Vinci - Stasera che sera, la sua sfida a Sanremo: scaletta ufficiale e De Martino cancellato su Canale 5 Il concerto di Sal Da Vinci registrato a Napoli torna su Canale 5 sabato 14 marzo: ospiti, scaletta e momenti più emozionanti dello show.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Questa sera – sabato 14 marzo – su Canale 5 non ci sarà la consueta puntata di C’è posta per te. Il people show di Maria De Filippi, infatti, la scorsa settimana è arrivato al capolinea dell’edizione 2026. Al suo posto, Mediaset riporta in prima serata "Stasera… che sera", il grande concerto evento di Sal Da Vinci registrato a Napoli in Piazza del Plebiscito. Si tratta di una replica dello show andato in onda per la prima volta lo scorso 17 dicembre, ma riproposto ora dopo il grande momento di popolarità vissuto dal cantante grazie alla vittoria del Festival di Sanremo 2026.

Sal Da Vinci in "Stasera… che sera", le anticipazioni del concerto (14 marzo)

Il concerto di Sal Da Vinci è costruito come un vero e proprio spettacolo corale, con tanti amici e colleghi che salgono sul palco di Piazza del Plebiscito per condividere la serata con il cantante. La serata si apre con un videomessaggio di Sabrina Ferilli, che introduce l’ingresso dell’artista sulle note della canzone che dà il titolo allo show, Stasera… che sera. Davanti a una piazza gremita, Da Vinci accoglie il pubblico con parole cariche di emozione: ricorda infatti di essere nato a pochi passi da lì e di aver impiegato quasi cinquant’anni di carriera per arrivare su quel palco.

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Tra i primi ospiti ad affiancarlo c’è Serena Brancale, che si esibisce sulle note di Anema e core. Poco dopo arriva uno dei momenti più attesi: l’ingresso di Gigi D’Alessio, accolto con grande entusiasmo dal pubblico. Il cantautore napoletano si siede al pianoforte per cantare Annarè, in uno dei duetti più intensi della serata. L’emozione cresce ulteriormente quando Da Vinci interpreta I giardini che nessuno sa prima dell’arrivo sul palco di Renato Zero, accolto da un lungo applauso della piazza. Nel corso della serata trovano spazio anche altri ospiti musicali come Raf, Fausto Leali, Federica Abbate e Clementino, che portano sul palco stili e generazioni diverse.

I momenti più emozionanti del live tra duetti e ricordi

Nel corso delle oltre tre ore di spettacolo non mancano momenti di spettacolo, ironia e grande emozione. Tra i passaggi più divertenti c’è l’ingresso a sorpresa di Paolo Bonolis, che scherza con Sal Da Vinci davanti al pubblico della piazza. Tra i brani più attesi non poteva mancare Rossetto e caffè, una delle canzoni che ha contribuito a rendere Sal Da Vinci popolare anche presso il grande pubblico televisivo. Il concerto prosegue poi con un medley di successi degli anni ’80 e altre esibizioni che fanno cantare e ballare tutta la piazza. Uno dei momenti più toccanti arriva quando sul palco sale Francesco Da Vinci, figlio del cantante. Padre e figlio condividono due brani, Vera e Dimenticarsi, trasformando l’esibizione in un intenso momento familiare.

Il finale è invece dedicato a un ricordo personale: Sal Da Vinci interpreta Voglio ancora amarti, una canzone dedicata al padre scomparso. L’artista fatica a trattenere le lacrime, mentre il pubblico lo accompagna con un lungo applauso. La riproposizione del concerto arriva in un momento particolarmente positivo per il cantante, reduce dal successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, risultato che gli permetterà di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026.

Sal Da Vinci, la scaletta ufficiale del concerto evento

Nel concerto Stasera che sera, di Sal Da Vinci proporrà una scaletta di 31 canzoni tra classici, hit recenti e medley speciali, per tre ore di musica intensa. Ecco la lista completa di tutti i brani cantati durante la serata:

Videomessaggio di Sabrina Ferilli

"Stasera che sera"

"Viento"

"Non riesco a farti innamorare" con Gigi D’Alessio

"Annarè" con Gigi D’Alessio

"Il mercante di stelle"

"Nei giardini che nessuno sa" con Renato Zero

"Nanà" con Renato Zero

"Tu si ‘na cosa grande"

"Rossetto e caffè"

"Guaglione"

Medley Anni 80

"L’amore e tu" con Raf

Medley di Renato Carosone con Stefano De Martino

"Anema e core" con Serena Brancale

Medley di "Maruzzella" con Serena Brancale

"Senza un motivo" con Serena Brancale (omaggio a Ornella Vanoni)

"Prega ora" (poesia)

"O surdato nnammurato"

"D’istinto di cuore" con Fausto Leali

Medley dei successi di Fausto Leali

"Vera" con Francesco Da Vinci e Gianni Guarracino

"Dimenticarsi" con Francesco Da Vinci

"A città ‘e Pullecenella" con Clementino

"Don Raffae"

Medley Napoli

"Il cielo blu di Napoli" con Federica Abbate

Medley "Una volta ancora", "Supereroi" e "Episodio d’amore" con Federica Abbate

"Non è vero che sto bene"

"Voglio ancora amarti" (dedicata al papà Mario)

"Rossetto e Caffè Remix"

De Martino ‘cancellato dal concerto: perché

Tra gli attimi più significativi della serata c’è stato anche un omaggio a Renato Carosone: un medley interpretato da Sal Da Vinci insieme a Stefano De Martino. Tuttavia, secondo quanto riportato da Dagospia pochi giorni dopo la registrazione dello spettacolo, questa parte potrebbe non essere inclusa nel montaggio destinato alla messa in onda su Canale 5.

Non si tratterebbe di una vera e propria censura: Mediaset avrebbe infatti acquistato lo spettacolo già completo. Il problema sarebbe legato al fatto che l’ex marito di Belen Rodriguez non avrebbe firmato la liberatoria per la trasmissione televisiva, essendo vincolato da un contratto di esclusiva con la Rai.

Sal Da Vinci contro Sanremo (e se stesso)

La serata televisiva odierna vedrà protagonista Sal Da Vinci su due fronti. Oltre al concerto su Canale 5, infatti, il cantante napoletano apparirà anche su Rai 1 nel corso della seconda puntata di Sanremo Top, lo show Conti dedicato alle classifiche di vendite dell’ultimo Festival di Sanremo. Da Vinci parteciperà in diretta all’evento condotto da Carlo Conti, mentre il concerto di Piazza del Plebiscito trasmesso su Canale 5 è la registrazione di un evento andato in scena lo scorso settembre.

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