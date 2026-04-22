Bella Thorne non è più quella di prima: Saint Clare segna la sua rinascita dopo la fine della storia con Benji Dalla relazione aperta di lei alla spirale autodistruttiva di lui: ecco come Bella ha trasformato il caos della sua vita privata (e un matrimonio annullato) in un nuovo inizio

Diego Scappini Giornalista Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

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C’è un dettaglio curioso in Saint Clare: Bella Thorne interpreta una ragazza che punisce gli uomini "colpevoli", guidata da una missione superiore, un misto di fede distorta, ribellione e autodeterminazione. Un personaggio borderline, certo, ma anche una metafora perfetta – quasi troppo perfetta – della Bella Thorne degli ultimi anni. Perché se c’è un’attrice che ha trasformato il caos della sua vita privata in carburante creativo, è proprio lei.

La storia d’amore con Benji che ha cambiato per sempre Bella

La storia con Benji Mascolo non è finita per un semplice "non funzionava più". Dopo la rottura il cantante ha raccontato apertamente che la loro relazione era diventata un terreno scivoloso fatto di gelosia, fragilità e scelte difficili. Il punto di non ritorno? Una combinazione esplosiva: la bisessualità di Bella, una relazione aperta, rapporti con altre ragazze e una gestione emotiva che ha iniziato a erodere l’intimità della coppia. Quello che all’inizio sembrava libertà, col tempo è diventato un meccanismo tossico che nessuno dei due ha saputo governare.

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A questo si è aggiunta la spirale autodistruttiva di Benji, dalle droghe fino all’overdose che ha rischiato di ucciderlo. Lo ha ammesso lui stesso, raccontando di aver toccato il fondo mentre Bella era concentrata su altro, lavorando senza sosta e guadagnando milioni sul famoso "sito bianco-azzurro per adulti". Un ritmo che lui non riusciva più a sostenere. Non c’era cattiveria, non c’era tradimento: c’erano due persone che non condividevano più lo stesso modo di stare al mondo.

Da Rourke a Fraser: il cinema che salva

Non è la prima volta che Hollywood trasforma un ruolo in una forma di rinascita personale. Mickey Rourke lo ha fatto nel 2008 con The Wrestler: un personaggio che sembrava la versione cinematografica della sua stessa vita, un uomo distrutto che prova a rialzarsi. Brendan Fraser ci è passato nel 2022 con The Whale, dopo anni di silenzio, problemi personali e un’industria che l’aveva dimenticato e che poi gli ha riconosciuto un meritatissimo Oscar. Due attori che hanno usato un film per rimettere insieme i pezzi. Bella Thorne, con Saint Clare, sembra iscriversi proprio a questa stessa tradizione: quella di chi trova sul set la forza che fuori dal set aveva perso.

Una nuova Bella Thorne

E infatti, guardandola in scena, sembra quasi che Bella abbia deciso di ribaltare la narrazione che l’ha accompagnata per anni. La sua Clare non è una vittima: è un’anti‑eroina che prende il controllo, che non subisce più, che agisce. È come se Bella avesse trovato un modo per riscrivere la propria storia attraverso un personaggio che non chiede scusa per la sua oscurità, anzi la usa come strumento per rimettere ordine dentro di sé.

Saint Clare non è certo il film che la incorona come nuova regina del thriller, ma potrebbe essere quello che la consacra come donna finalmente libera. Non più la ragazza dei tabloid, non più "quella della storia con Benji", non più la starlette ribelle. Solo un’attrice che ha imparato a trasformare le ferite in consapevolezza, e non è poco.

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