"Tutto questo mi ha aiutato, non potevo dire nulla": Sadie Sink e il legame tra Stranger Things e Spider-Man: Brand New Day Il volto di Max nella celebre serie Netflix ha raccontato di come il precedente ruolo l'abbia aiutata a gestire il riserbo per quello nell'MCU

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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A pochissimi giorni dall’uscita di Spider-Man: Brand New Day al cinema, resiste il segreto in merito al personaggio interpretato nel film da Sadie Sink, la Max della celebre serie Stranger Things. Le speculazioni tra i fan non si sprecano, con la teoria più accreditata che la vorrebbe come Jean Grey, potente telepate facente parte del gruppo degli X-Men nonché ricettacolo dell’entità cosmica nota come Fenice. Ad oggi, però, nulla è ancora certo. Anche grazie alla stessa Sadie Sink, che ha recentemente confessato ai microfoni di Comicbook di essere riuscita a resistere alla tentazione di spifferare tutto grazie alla "palestra" fatta proprio ai tempi di Stranger Things.

Sadie Sink e Spider-Man: Brand New Day – Segreto mantenuto grazie a Stranger Things

Il coinvolgimento di Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day è stato rivelato da Sony Pictures e Marvel Studios da diverso tempo, ma nessuno ha mai voluto squarciare il velo riguardo al suo ruolo. Massimo riserbo, nessuna parola specialmente dai diretti interessati. A pochi giorni dal debutto in sala di Brand New Day, il pubblico è ancora all’oscuro sulla natura del personaggio e Sadie Sink stessa ha ammesso che non è stato poi così complicato rispettare la segretezza Marvel, avendo già collaudato quell’esperienza in Stranger Things. Non solo ha dovuto proteggere l’identità del personaggio durante le riprese del film, ma anche dopo, coinvolta nel tour promozionale.

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A Comicbook ha recentemente rivelato una conversazione avuta col regista del film, Destin Daniel Cretton: "È stato molto trasparente con me. Mi ha detto praticamente tutto. Quindi avevo una buona idea di cosa avrei fatto in questo film, ma non ho ricevuto la sceneggiatura fino a quando non ero già in viaggio verso Londra, il che è stato pazzesco". Ha poi ricordato l’esperienza di Stranger Things, che l’ha aiutata a mantenere un profilo basso con i fan e con la stampa: "Tutto questo mi ha aiutato. Credo che per la quinta stagione la grande domanda fosse: ‘Sei viva? E dove sei? Ci sarai in questa stagione?’. Non potevo dire nulla. Quindi quel tour promozionale è stata un’ottima palestra, mi ha aiutato a prepararmi per qualcosa del genere, dove non posso dire chi interpreto".

Quanto Stranger Things nell’MCU: quando esce Spider-Man: Brand New Day al cinema

Sadie Sink non è l’unico ex volto di Stranger Things ad essere approdato nell’MCU. Già nel 2021 David Harbour, che nella serie veste i panni dell’agente di polizia Jim Hopper, si è unito all’universo filmico della Casa delle Idee per interpretare Red Guardian, versione sovietica di Captain America, in Black Widow ruolo che ha poi ripreso anche nel recente Thunderbolts*. C’è poi il secondo volto della Torcia Umana, alias Johnny Storm, ovvero Joseph Quinn, l’indimenticato Eddie Munson della quarta stagione di Stranger Things. Sadie Sink ha ammesso di non aver contattato nessuno dei due quando ha scoperto di aver ottenuto la parte in Brand New Day: "Non l’ho fatto. Probabilmente avrei dovuto. Credo di averne parlato un po’ con David, che adora la famiglia Marvel"

Entrambi riprenderanno i rispettivi ruoli per il prossimo Avengers: Doomsday, mentre Spider-Man: Brand New Day è in uscita il 29 luglio 2026. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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