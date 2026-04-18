Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sacha Baron Cohen donnaiolo in un mondo al contrario: su Netflix il "maschio alfa" non conta più nulla

La star di Borat cambia totalmente veste in Ladies First, commedia Netflix in cui interpreta un misogino in un mondo dominato dalle donne

Sacha Baron Cohen misogino in un mondo dominato dalle donne in Ladies First

Cosa accadrebbe se il mondo venisse governato dalle donne e gli uomini dovessero improvvisamente imparare cosa significa essere giudicati solo per l’aspetto? È la premessa di Ladies First, la nuova commedia targata Netflix, disponibile dal 22 maggio, con una coppia che promette scintille: Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike.

Sacha Baron Cohen misogino in un mondo dominato dalle donne in Ladies First: trailer e trama

Il trailer mostra Sacha Baron Cohen nei panni di un misogino che, sbattendo accidentalmente contro un palo, si risveglia in una realtà alternativa, dove persino il Papa è una donna. Il suo ufficio viene occupato dal personaggio interpretato da Rosamund Pike, e lui fatica ad adattarsi a un mondo discriminatorio nei confronti degli uomini. A rendere le cose ancora più difficili è proprio il suo nuovo capo, tanto affascinante quanto implacabile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Per calarsi nel ruolo, Sacha Baron Cohen ha abbandonato i panni trasandati di Borat per un aspetto più curato, dato che nel film il suo personaggio viene costantemente squadrato dalle donne. Rosamund Pike, invece, si è divertita a studiare i comportamenti maschili più comuni per rubarne la sicurezza: nel film la vedremo occupare spazio con la postura tipica di chi comanda (il cosiddetto "manspreading") e indossare tailleur dalle spalle imponenti, pensati proprio per comunicare autorità assoluta. Un film che ricorda a tratti l’iconico What women want ma con una prospettiva diversa, visto che in questo caso il protagonista maschile non sente i pensieri delle donne ma vive in un modo completamente dominato da loro.

Il cast del film

A completare il cast, dominato dai due protagonisti, sono Richard E Grant, Emily Mortimer, Charles Dance, Fiona Shaw, Tom Davis, Kathryn Hunter e Weruche Opia. Il film è diretto da Thea Sharrock (Io prima di te, The Beautiful Game) con una sceneggiatura scritta da Katie Silberman, Cinco Paul (Cattivissimo me) e Natalie Krinsky.

Potrebbe interessarti anche

In the Grey, Jake Gyllenhaal nel trailer del nuovo film di Guy Ritchie

Jake Gyllenhaal senza freni nel trailer del nuovo film di Guy Ritchie

Al suo fianco anche Henry Cavill e Rosamund Pyke, in una pellicola che promette azio...
La fidanzata (bellissima) che tutti avremmo voluto avere: con chi sta

La fidanzata (bellissima) che tutti avremmo voluto avere: con chi sta

Stasera, venerdì 17 aprile 2026, Jennifer Lawrence è la Fidanzata in affitto di un g...
Il Diavolo Veste Prada 2, svelato il trailer finale del film sequel

Il Diavolo Veste Prada 2, Andy torna a Runway e scopre lo scandalo di Miranda: sorpresa Lady Gaga

Nel trailer finale de Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway torna a Runway tra ric...
La casa nella prateria, il teaser trailer del reboot di Netflix e la nuova famiglia Ingalls nel selvaggio West

La casa nella prateria torna con una 'nuova' famiglia: Netflix stupisce ancora una volta, ecco perché

Netflix svela il primo teaser trailer del nuovo adattamento dei romanzi per ragazzi ...
The Invite, pubblicato il trailer del nuovo film con Seth Rogen

Dal set di The Studio a una cena da brivido: Seth Rogen alle prese con vicini scandalosi in questo nuovo film dark

Il primo trailer di The Invite mostra Seth Rogen alle prese con vicini eccentrici e ...
Dopo Stranger Things, i Duffer Brothers ci riprovano con The Boroughs: il cattivo di Spider-Man tra arzilli anziani

Dopo Stranger Things, i Duffer Brothers ci riprovano con The Boroughs: il cattivo di Spider-Man tra arzilli anziani

Ecco il trailer della nuova serie dei Fratelli Duffer, tra misteri, alieni, scoperte...
Stranger Things: i Duffer hanno davvero usato ChatGPT per scrivere il finale?

Stranger Things non è ancora finito: le nuove immagini (mozzafiato) svelano il ritorno di Undi e tutti gli altri!

Mentre molti fan non si ancora psicologicamente ripresi dalla conclusione della seri...
Maschi Contro Femmine

I film in onda in TV stasera, sabato 4 aprile 2026: dal cult con Fabio De Luigi e Chiara Francini, al classico Don Camillo

Dall’animazione di Cattivissimo me 3 su Italia 1 al nuovo Father Mother Sister Broth...
Balle Spaziali 2, il sequel del film cult ha un titolo ufficiale

Rivelazione a sorpresa sull’iconica parodia sci-fi anni '80, l’atteso sequel ha finalmente un titolo: come si chiamerà

Rivelato il titolo ufficiale di Balle Spaziali 2 al CinemaCon: Mel Brooks torna con ...

Novakid

Inglese per bambini

La forza della tecnologia unito a un metodo didattico certificato

LEGGI

Personaggi

Tony Pitony

Tony Pitony
Amii Stewart

Amii Stewart
Jessie Buckley

Jessie Buckley
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963