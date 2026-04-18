Sacha Baron Cohen donnaiolo in un mondo al contrario: su Netflix il "maschio alfa" non conta più nulla
La star di Borat cambia totalmente veste in Ladies First, commedia Netflix in cui interpreta un misogino in un mondo dominato dalle donne
Cosa accadrebbe se il mondo venisse governato dalle donne e gli uomini dovessero improvvisamente imparare cosa significa essere giudicati solo per l’aspetto? È la premessa di Ladies First, la nuova commedia targata Netflix, disponibile dal 22 maggio, con una coppia che promette scintille: Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike.
Sacha Baron Cohen misogino in un mondo dominato dalle donne in Ladies First: trailer e trama
Il trailer mostra Sacha Baron Cohen nei panni di un misogino che, sbattendo accidentalmente contro un palo, si risveglia in una realtà alternativa, dove persino il Papa è una donna. Il suo ufficio viene occupato dal personaggio interpretato da Rosamund Pike, e lui fatica ad adattarsi a un mondo discriminatorio nei confronti degli uomini. A rendere le cose ancora più difficili è proprio il suo nuovo capo, tanto affascinante quanto implacabile.
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Per calarsi nel ruolo, Sacha Baron Cohen ha abbandonato i panni trasandati di Borat per un aspetto più curato, dato che nel film il suo personaggio viene costantemente squadrato dalle donne. Rosamund Pike, invece, si è divertita a studiare i comportamenti maschili più comuni per rubarne la sicurezza: nel film la vedremo occupare spazio con la postura tipica di chi comanda (il cosiddetto "manspreading") e indossare tailleur dalle spalle imponenti, pensati proprio per comunicare autorità assoluta. Un film che ricorda a tratti l’iconico What women want ma con una prospettiva diversa, visto che in questo caso il protagonista maschile non sente i pensieri delle donne ma vive in un modo completamente dominato da loro.
Il cast del film
A completare il cast, dominato dai due protagonisti, sono Richard E Grant, Emily Mortimer, Charles Dance, Fiona Shaw, Tom Davis, Kathryn Hunter e Weruche Opia. Il film è diretto da Thea Sharrock (Io prima di te, The Beautiful Game) con una sceneggiatura scritta da Katie Silberman, Cinco Paul (Cattivissimo me) e Natalie Krinsky.
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