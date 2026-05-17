Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, flirt in corso? Cosa è successo nel backstage dell'Eurovision: le indiscrezioni
Francesca Tocca e Marcello Sacchetta sono finiti al centro del gossip dopo la loro coreografia sul palco dell'Eurovision.
L’Eurovision Song Contest 2026 ha visto trionfare la cantante Dara, arrivata sul palco della kermesse per rappresentare la Bulgaria. Il "nostro" Sal Da Vinci – con il brano Per Sempre Sì – è invece arrivato in quinta posizione, riuscendo comunque a catturare l’attenzione di una buona fetta di pubblico. Un grande contributo è stato tra l’altro dato dai due ballerini Francesca Tocca e Marcello Sacchetta che, vestiti in abiti da sposi, hanno interpretato una coreografia realizzata ad hoc per la canzone in gara.
Dopo la messa in onda della finale, stanno ora circolando alcune indiscrezioni che parlano di una presunta intimità nata tra i due artisti nel dietro le quinte dell’Eurovision. Complice è stato anche quel bacio passionale che si sono scambiati proprio durante l’esibizione.
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È flirt tra Francesca Tocca e Marcello Sacchetta? Le voci sui ballerini
Entrambi "pupilli" di Maria De Filippi, Tocca e Sacchetta si sono esibiti in questi giorni sul palco della Wieer Stadthalle di Vienna per accompagnare la performance di Sal Da Vinci, autore della canzone Per sempre Sì, vincitrice di Sanremo. I due ballerini sono stati immortalati mentre ballavano insieme anche nel backstage, facendo notare una certa complicità. Sul profilo social ufficiale dell’esperta di gossip Deianira Marzano, è arrivata anche una segnalazione da parte di un utente.
Qualcuno si è infatti accorto che, nella storia pubblicata da Francesca Tocca su Instagram, lui chiama lei "amore". "All’Eurovision li hanno visti troppo intimi. Durante la performance si baciano e si vede che non fingono il bacio", ha invece detto qualcun altro. Entrambi sono d’altronde stati, nell’ultimo periodo, al centro del mirino del gossip.
Le voci su una presunta rottura tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli
Lei è infatti reduce della fine della sua storia d’amore con Raimondo Todaro, oggi concorrente del Grande Fratello Vip. Lui starebbe invece vivendo un momento di crisi con Giulia Pauselli, anche se la notizia non è mai stata ufficializzata. Le indiscrezioni su una loro presunta rottura stanno infatti circolando da qualche mese, da quando entrambi – che hanno una relazione da ormai dieci anni e che insieme hanno messo al mondo anche il piccolo Romeo – hanno smesso di apparire sui social insieme.
La stessa Deianira Marzano ha anche scritto, qualche tempo fa, sui social: "Nulla di drammatico, ma pare che abbiano deciso di prendersi un po’ di spazio per sé stessi, senza però una vera rottura. Diciamo che non è tutto rose e fiori, ma nemmeno finita come qualcuno pensa".
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