Sabrina Scampini chiarisce il fuorionda su Alessandro Di Battista: "Il mio disappunto era per come veniva data la notizia"
La conduttrice interviene dopo la diffusione dell’audio e spiega il senso delle sue parole, legate esclusivamente alla delicatezza della notizia: il messaggio rivolto alla regia decontestualizzato.
La vicenda che ha coinvolto Sabrina Scampini nelle ultime ore trova ora un chiarimento direttamente dalla conduttrice di 4 di sera. Il fuorionda trasmesso involontariamente durante la puntata dedicata alle condizioni di salute di Alessandro Di Battista aveva attirato l’attenzione del pubblico, soprattutto per il tono concitato con cui la giornalista si era rivolta alla squadra in studio. Quelle parole, tuttavia, non erano rivolte alla notizia in sé né tantomeno alla persona di Di Battista, ma alle modalità con cui un aggiornamento tanto delicato stava per essere presentato.
Sabrina Scampini e il chiarimento in diretta
Scampini ha scelto di affrontare personalmente l’accaduto, spiegando innanzitutto l’origine dell’audio diventato rapidamente virale: "Vi voglio dire due parole che riguardano un audio che ha fatto il giro del web". Poi la conduttrice è entrata nel merito della questione, precisando: "Un audio che è partito inavvertitamente, involontariamente dal mio microfono che è rimasto acceso durante un servizio. Ci tengo a chiarire che il mio disappunto era dovuto solo al modo in cui una notizia, che è tanto importante, che è tanto delicata, come la salute di Alessandro Di Battista, veniva data e mi dispiace chiaramente che quelle parole siano state ascoltate fuori dal loro contesto".
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Il punto dunque è proprio il contesto nel quale quelle frasi sono state pronunciate. La conduttrice, subito dopo aver introdotto l’aggiornamento sulle condizioni di Di Battista, si era trovata a reagire alla presenza della musica e della consueta sigla, ritenendo poco opportuno accompagnare in quel modo una notizia riguardante una situazione di salute particolarmente seria.
L’attenzione alla notizia delicata e il messaggio per Di Battista
Appare dunque evidente come il richiamo rivolto alla squadra sia solo una richiesta di maggiore attenzione nei confronti di un momento giornalisticamente e umanamente molto delicato, più che come una polemica fine a se stessa. La preoccupazione di Scampini era infatti quella di evitare che un elemento abituale della trasmissione finisse per stonare rispetto al peso dell’informazione appena comunicata al pubblico. La conduttrice ha poi ricordato anche le parole del ministro degli Esteri, in contatto con Di Battista e con le autorità e i medici, che lo avrebbe trovato "Combattivo e per niente indebolito moralmente nonostante la situazione difficile".
Per chiudere Scampini ha voluto sgombrare il campo da qualsiasi possibile interpretazione diversa da quella appena spiegata, estendendo il proprio pensiero a tutta la redazione di 4 di sera: "Quindi io e tutta la redazione rinnoviamo la speranza che Di Battista possa stare meglio al più presto, possa tornare presto a riabbracciare i suoi cari, a continuare le battaglie a cui tiene tantissimo".
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