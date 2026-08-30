Sabrina Scampini e il pasticcio fuori onda su Di Battista, sgrida la regia (ma il microfono è aperto): “Scusatemi, vi rendete conto?” È successo a “4 di Sera Weekend”, subito dopo l’aggiornamento sul grave malore di Alessandro Di Battista a Cuba: lo sfogo della conduttrice si sente mentre parte un altro servizio.

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Sabrina Scampini finisce suo malgrado al centro di un fuori onda diventato virale. Durante la puntata di "4 di Sera Weekend" di sabato 29 agosto, mentre la trasmissione aveva appena fatto il punto sulle condizioni di Alessandro Di Battista dopo il malore accusato a Cuba, la conduttrice di Rete 4 si è lasciata andare a uno sfogo contro la regia. Pensava di non essere ascoltata, ma aveva il microfono ancora aperto: così le sue parole sono arrivate in presa diretta al pubblico, trasformando pochi secondi di backstage in una delle scene più commentate della serata.

Sabrina Scampini e la gaffe in diretta su Alessandro Di Battista: il microfono resta aperto

È sabato 29 agosto e "4 di Sera Weekend", lo spin-off del talk di Rete 4 condotto nel fine settimana da Sabrina Scampini, apre la puntata con la notizia che sta tenendo con il fiato sospeso il mondo della politica e dell’informazione: il grave malore che ha colpito Alessandro Di Battista durante il suo soggiorno a Cuba, dove si trova per realizzare un reportage per la testata de Il Fatto Quotidiano.

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Dopo l’aggiornamento sulle condizioni dell’ex parlamentare del M5S, la scaletta prevede un cambio di argomento. Scampini, che due giorni fa ha festeggiato il traguardo dei 50 anni, introduce un servizio dedicato al confronto tra Stefano Bonaccini e Giorgia Meloni. Il filmato parte, ma nello studio la conduttrice continua a parlare con la regia, lamentandosi per un problema tecnico. È un momento che dovrebbe restare dietro le quinte. Non sarà così. Il microfono di Scampini resta infatti ancora aperto e la sua voce arriva chiaramente agli spettatori. La conduttrice protesta per la decisione di partire con la sigla del programma nonostante i contorni drammatici della notizia sulle condizioni gravi di salute in cui versa Alessandro Di Battista:

"Ragazzi scusate io non posso partire parlando di Alessandro Di Battista mezzo morto con la sigla a palla in studio. Scusatemi ma dai… Vi rendete conto?"

Lo sfogo avviene mentre in onda è già partito sulla fresca diatriba tra Stefano Bonaccini e Giorgia Meloni, ma le parole della giornalista finiscono per sovrapporsi alla prima parte dell’RVM, rendendo pubblico il rimprovero che Scampini evidentemente intendeva indirizzare solo alla squadra del programma.

Le reazioni social

La clip non tarda a circolare su X, diventando rapidamente virale. La maggior parte degli utenti non imputa colpe particolari alla conduttrice, puntando piuttosto l’attenzione sull’errore tecnico: "Più che della Scampini, è un errore della regia che non disattiva l’audio del microfono durante l’RVM", si legge in un commento. E ancora: "Eh beh sì, la Scampini non ha colpe onestamente" Tra le reazioni più commentate si legge anche: "FANTASTICO si sente la Scampini sclerare contro la regia in fuori onda, perché mandano in onda Bonaccini al posto di Di Battista", mentre qualcuno prova a sfruttare i social per avvisare il team della trasmissione: "Scampini hai il microfono aperto abbiamo sentito tutto". E ancora: "Sto volando, si sente la Scampini in sottofondo che fa il cazziatone alla regia".

Come sta Alessandro Di Battista dopo il malore a Cuba

Intanto, mentre il fuori onda della conduttrice diventava virale, le notizie da Cuba hanno fatto registrare un primo, importante aggiornamento sulle condizioni di Alessandro Di Battista. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato venerdì 28 agosto a Santa Clara dopo aver accusato un forte mal di testa e un malore. Dopo alcune ore privo di sensi, ha ripreso conoscenza e ha parlato con i medici, pur restando in condizione reputate gravi dai sanitari. Successivamente è stato trasferito in ambulanza a L’Avana, all’ospedale Hermanos Ameijeiras. Secondo le informazioni più recenti, Di Battista è arrivato lucido nella struttura e ha risposto alle domande del personale sanitario. I medici stanno effettuando ulteriori accertamenti e visite specialistiche. Il governo italiano sta seguendo la situazione attraverso l’ambasciata a Cuba. Palazzo Chigi ha inoltre fatto sapere che è disponibile un aereo sanitario per un eventuale rientro in Italia, ma il trasferimento potrà avvenire soltanto se le condizioni cliniche lo consentiranno e i medici riterranno che il viaggio non comporti rischi. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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