Sabrina Salerno, chi è la sorella (ritrovata) Manuela: il padre sparito, il DNA e la scoperta grazia ai social Dalla scoperta casuale al legame indissolubile: la storia di Emanuela Introcci, sorella di Sabrina Salerno, tra segreti di famiglia e incontro via social

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Oggi, nello studio di Verissimo, Sabrina Salerno si racconterà insieme alla sorella ritrovata Manuela Introcci. Una storia intensa, fatta di assenze, segreti familiari e un incontro che ha cambiato tutto. Le due donne condividono lo stesso padre, ma sono cresciute in mondi completamente diversi. Solo in età adulta le loro vite si sono incrociate davvero, grazie a una scoperta inaspettata e al coraggio di fare il primo passo. Oggi il loro rapporto è profondo e autentico, nonostante il tempo perduto.

Chi è Manuela Introcci: biografia e vita lontana dai riflettori

Manuela Introcci è la sorella minore di Sabrina Salerno. Figlia dello stesso padre, un imprenditore di nome Mario, è cresciuta all’interno della famiglia "ufficiale", mentre Sabrina ha vissuto un’infanzia molto diversa, lontana da lui e affidata ai nonni materni a Genova. Per anni, Manuela non ha avuto alcuna consapevolezza dell’esistenza della sorella maggiore. La sua crescita è avvenuta all’ombra di un segreto familiare mai rivelato. Al contrario, Sabrina sapeva di avere una sorella, ma ha scelto di non interferire nella sua vita, per rispetto e per evitare di creare tensioni.

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Solo nel 2014, attraverso un test del DNA, il padre ha riconosciuto ufficialmente Sabrina, quando lei aveva già 46 anni. Un passaggio importante che ha contribuito a chiarire definitivamente una storia familiare complessa. Diversamente dalla sorella famosa, Manuela ha sempre mantenuto un profilo basso: non ci sono informazioni pubbliche sulla sua carriera o attività professionale. La sua figura emerge esclusivamente nel racconto personale e familiare legato a Sabrina.

Il primo contatto e il rapporto oggi: dal messaggio social a un legame fortissimo

Il destino delle due sorelle cambia tra il 2009 e il 2010, in modo del tutto casuale. Manuela ascolta un’intervista televisiva di Sabrina in cui la cantante accenna all’esistenza di una sorella che non ha mai conosciuto. Un dettaglio che la colpisce profondamente. Spinta dalla curiosità e da una sensazione difficile da spiegare, decide di scriverle sui social. Il messaggio è semplice ma diretto: si presenta con il suo nome e cognome, lasciando intendere tutto il resto. Sabrina risponde subito, lasciandole il proprio numero di telefono. Da lì nasce un contatto che si trasforma rapidamente in un rapporto solido e sincero.

Nonostante il rimpianto per gli anni persi, le due hanno costruito un legame molto forte, basato su affinità caratteriali come la determinazione e la forza. Sabrina ha descritto più volte la sorella come una donna estremamente coraggiosa, capace di affrontare anche contrasti familiari pur di ristabilire il contatto. Negli anni, Manuela è apparsa occasionalmente in TV accanto alla sorella, come durante Ballando con le Stelle nel 2021, quando le ha dedicato un messaggio speciale. Sabrina, a sua volta, le ha reso omaggio sulle note di Quello che le donne non dicono, trasformando la loro storia in un simbolo di rinascita. Oggi Manuela vive lontano dai riflettori, ha una relazione e una figlia, Eva, appassionata di equitazione. Ma nella sua vita c’è uno spazio importante per Sabrina: un legame recuperato, costruito giorno dopo giorno, che ha saputo trasformare una storia difficile in una nuova possibilità.

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