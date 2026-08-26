Sabrina Salerno, l’hater la attacca per il bikini: "Fai la ragazzina", la replica che mette tutti a tacere
A 58 anni Sabrina Salerno mostra il suo fisico in bikini e riceve una critica sui social. La replica della cantante non lascia spazio a dubbi.
Sabrina Salerno torna a far parlare di sé, ma questa volta non è soltanto il suo fisico a catturare l’attenzione. A 58 anni, la cantante continua infatti a mostrarsi sui social con la stessa sicurezza che l’ha sempre contraddistinta. Durante una pausa al mare ha condiviso alcuni scatti in bikini, raccogliendo migliaia di like e commenti entusiasti. In mezzo ai complimenti, però, è arrivata anche la consueta voce fuori dal coro. Una follower ha scelto di criticarla per il modo in cui si mostra, ma la risposta della Salerno è stata immediata e, soprattutto, difficile da contestare.
Sabrina Salerno in bikini scatena la critica dell’hater
Nel carosello pubblicato sui social, Sabrina Salerno appare al mare mentre si gode qualche momento di relax prima di tornare ai suoi impegni. Bikini color porpora, capelli ricci lasciati naturali, occhiali da sole e un fisico allenato sono gli ingredienti di un look estivo che ha conquistato il pubblico. Le immagini hanno superato i 22 mila like, ma tra i tanti messaggi è comparso anche un commento decisamente meno entusiasta. Una donna le ha scritto: "Mi dispiace per te, ancora fai la ragazzina, vivi la vita!", mettendo in discussione la scelta della cantante di mostrarsi in costume alla sua età.
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Un’uscita che non è rimasta senza risposta. Sabrina, infatti, ha deciso di replicare direttamente, senza lasciarsi trascinare in una discussione sterile. E proprio qui è arrivata la frase destinata a diventare il cuore del botta e risposta.
La risposta di Sabrina Salerno zittisce la follower
La cantante ha ribaltato completamente il senso della critica, spiegando che indossare un bikini non significa voler apparire più giovani a tutti i costi. "Essere in costume non significa fare la ragazzina, significa semplicemente stare bene nel proprio corpo", ha scritto Sabrina. Poi è arrivata la parte più pungente della replica. La Salerno ha fatto notare come il problema, forse, non sia il corpo mostrato sui social, ma la sicurezza con cui una persona sceglie di viverlo: «Capisco però che certe libertà possano sembrare inappropriate a chi non può permettersele». Una risposta elegante, ma allo stesso tempo molto diretta.
L’artista ha poi aggiunto un riferimento al periodo complicato vissuto recentemente, chiudendo il confronto con una frase ancora più personale: "Solo Dio sa quanto io ami la vita e di come la viva intensamente". Ed è proprio questo il punto che Sabrina sembra voler ribadire: non c’è un’età giusta per sentirsi bene con se stessi, andare al mare, indossare un bikini o mostrarsi per ciò che si è. Dietro quelle fotografie, del resto, non c’è soltanto estetica.
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