Sabrina Impacciatore scatenata, colpi di scena e segreti da svelare su Netflix: il trio femminile è una bomba
Sabrina Impacciatore guida un trio di donne audaci e irresistibili in una commedia nera che mescola risate, tensione e colpi di scena, disponibile su Netflix.
Netflix non smette mai di sorprendere per l’immensa varietà di titoli che il suo catalogo (sempre aggiornato) racchiude. Sulla piattaforma è disponibile un film che non potete assolutamente perdere: tre donne straordinarie, legate da un segreto nascosto, danno vita a una commedia nera che intreccia ironia e suspense. Sotto la regia di Giorgia Farina, il film segue le disavventure di tre personaggi molto diversi tra loro, interpretati da Claudia Gerini, Cristina Capotondi e Sabrina Impacciatore. Insomma, tutto promette davvero bene, quindi, scopriamo tutti i dettagli.
Amiche Da Morire, la forza delle donne (e dell’amicizia) nel film con Sabrina Impacciatore
Amiche Da Morire è una commedia nera del 2013 diretta da Giorgia Farina, ambientata su un’isola siciliana. La storia ruota attorno a tre donne molto diverse tra loro: Gilda, una prostituta audace interpretata da Claudia Gerini; Olivia, moglie devota interpretata da Cristina Capotondi; e Crocetta, giovane sfortunata considerata una vera e propria "portasfortuna", interpretata da Sabrina Impacciatore. Tutto inizia quando Olivia sospetta che suo marito la tradisca. Nei suoi dubbi coinvolge anche Gilda, con la quale decide di indagare. Le cose, però, non vanno come previsto, anzi, peggiorano: finiscono coinvolte in un omicidio accidentale. Come si può notare, al centro della pellicola c’è la forza dell’amicizia femminile: nonostante le differenze caratteriali e sociali, le tre donne imparano a sostenersi a vicenda e a trovare coraggio nelle difficoltà.
Ma è Crocetta, con la sua sfortuna e la sua franchezza, ad essere il ‘cuore’ della storia: scuote l’ordine stabilito, sfida le convenzioni e spinge Gilda e Olivia a guardarsi dentro, ad affrontare paure e insicurezze. Sabrina Impacciatore riesce a unire comicità e drammaticità, rendendo il personaggio allo stesso tempo fragile e incredibilmente forte.
Qualche curiosità sul film e dove vederlo in streaming
Il film, ambientato su un’isola siciliana, è stato girato in Puglia (Monopoli, Massafra e Polignano a Mare) per valorizzare le bellezze naturali e architettoniche senza perdere l’atmosfera mediterranea. Vi sono diverse curiosità anche sulla sceneggiatura: la regista Giorgia Farina e lo sceneggiatore Fabio Bonifacci imitavano le "vocine" delle tre protagoniste durante le letture del copione per immaginare il risultato finale. Il cast comprende anche altri attori di spicco e conosciuti nel cinema italiano, come: Vinicio Marchioni, Marina Confalone, Corrado Fortuna, Antonella Attili, Tommaso Ramenghi, Adriano Chiaramida, Gaetano Aronica, Giovanni Martorana, Bruno Armando, Mimmo Mancini, Aurora Quattrocchi, Giovanni Calcagno, Giacinto Ferro, Lollo Franco, Lucia Sardo, Fabio Frisenda.
Se desiderate ritagliarvi del tempo per un po’ di spensieratezza, allora dedicatevi alla visione di Amiche Da Morire. Trovate il film in streaming su Netflix.
