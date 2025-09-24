Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Sabrina Impacciatore scatenata, colpi di scena e segreti da svelare su Netflix: il trio femminile è una bomba

Sabrina Impacciatore guida un trio di donne audaci e irresistibili in una commedia nera che mescola risate, tensione e colpi di scena, disponibile su Netflix.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Netflix non smette mai di sorprendere per l’immensa varietà di titoli che il suo catalogo (sempre aggiornato) racchiude. Sulla piattaforma è disponibile un film che non potete assolutamente perdere: tre donne straordinarie, legate da un segreto nascosto, danno vita a una commedia nera che intreccia ironia e suspense. Sotto la regia di Giorgia Farina, il film segue le disavventure di tre personaggi molto diversi tra loro, interpretati da Claudia Gerini, Cristina Capotondi e Sabrina Impacciatore. Insomma, tutto promette davvero bene, quindi, scopriamo tutti i dettagli.

Amiche Da Morire, la forza delle donne (e dell’amicizia) nel film con Sabrina Impacciatore

Amiche Da Morire è una commedia nera del 2013 diretta da Giorgia Farina, ambientata su un’isola siciliana. La storia ruota attorno a tre donne molto diverse tra loro: Gilda, una prostituta audace interpretata da Claudia Gerini; Olivia, moglie devota interpretata da Cristina Capotondi; e Crocetta, giovane sfortunata considerata una vera e propria "portasfortuna", interpretata da Sabrina Impacciatore. Tutto inizia quando Olivia sospetta che suo marito la tradisca. Nei suoi dubbi coinvolge anche Gilda, con la quale decide di indagare. Le cose, però, non vanno come previsto, anzi, peggiorano: finiscono coinvolte in un omicidio accidentale. Come si può notare, al centro della pellicola c’è la forza dell’amicizia femminile: nonostante le differenze caratteriali e sociali, le tre donne imparano a sostenersi a vicenda e a trovare coraggio nelle difficoltà.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ma è Crocetta, con la sua sfortuna e la sua franchezza, ad essere il ‘cuore’ della storia: scuote l’ordine stabilito, sfida le convenzioni e spinge Gilda e Olivia a guardarsi dentro, ad affrontare paure e insicurezze. Sabrina Impacciatore riesce a unire comicità e drammaticità, rendendo il personaggio allo stesso tempo fragile e incredibilmente forte.

Qualche curiosità sul film e dove vederlo in streaming

Il film, ambientato su un’isola siciliana, è stato girato in Puglia (Monopoli, Massafra e Polignano a Mare) per valorizzare le bellezze naturali e architettoniche senza perdere l’atmosfera mediterranea. Vi sono diverse curiosità anche sulla sceneggiatura: la regista Giorgia Farina e lo sceneggiatore Fabio Bonifacci imitavano le "vocine" delle tre protagoniste durante le letture del copione per immaginare il risultato finale. Il cast comprende anche altri attori di spicco e conosciuti nel cinema italiano, come: Vinicio Marchioni, Marina Confalone, Corrado Fortuna, Antonella Attili, Tommaso Ramenghi, Adriano Chiaramida, Gaetano Aronica, Giovanni Martorana, Bruno Armando, Mimmo Mancini, Aurora Quattrocchi, Giovanni Calcagno, Giacinto Ferro, Lollo Franco, Lucia Sardo, Fabio Frisenda.

Se desiderate ritagliarvi del tempo per un po’ di spensieratezza, allora dedicatevi alla visione di Amiche Da Morire. Trovate il film in streaming su Netflix.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

The Paper, Sabrina Impacciatore nel trailer della serie 'sequel' di The Office

The Paper, Sabrina Impacciatore nel trailer del 'sequel' di The Office è un’aspirante giornalista tra risate e caos

Nel trailer di The Paper, Sabrina Impacciatore veste i panni di una reporter alle pr...
Raoul Bova al cinema con Greta e le favole Vere dopo Don Matteo

Raoul Bova in pausa da Don Matteo, il film Greta e le favole vere lo avvicina a Greta Thumberg: trama e cast

L'attore romano sarà al cinema con Greta e le favole vere al fianco di Sabrina Impac...
Sabrina Ferilli in streaming su RaiPlay

Sabrina Ferilli si riprende la scena: il ritorno su RaiPlay con una fiction fuori dagli schemi

L’attrice romana è Gloria nella serie televisiva di Fausto Brizzi: una diva ormai di...
Sabrina Impacciatore nel cast del film di Scorsese In the hand of Dante

Sabrina Impacciatore sempre più star di Hollywood: sarà al fianco di Scorsese in un film evento

Sabrina Impacciatore ottiene un altro importante ruolo in una produzione Hollywoodia...
Sara - La Donna Nell'Ombra, la serie con Claudia Gerini è in streaming su Netflix

Una madre pronta a tutto per scoprire la verità: Claudia Gerini è superlativa in questa serie tv Netflix

Claudia Gerini torna con una serie tv mozzafiato targata Netflix: misteri, vendette ...
Veronica Pivetti, fiction in streaming su RaiPlay

Veronica Pivetti regina delle fiction, da Provaci Ancora Prof a Balene: i suoi ruoli più iconici in Tv su RaiPlay

Veronica Pivetti regina delle fiction, tra misteri, amori e insegnamento: da Provaci...
Cristiana Capotondi

Cristiana Capotondi mira al cuore in un nuova fiction su RaiPlay che fa riflettere

Cristiana Capotondi è pronta a lasciare il pubblico senza fiato con la nuova fiction...
Sei un mito degli 883 era dedicata a Sabrina Salerno

Sei un mito degli 883 era dedicata a Sabrina Salerno

Il film di Max Pezzali e Sabrina Salerno è stato considerato un flop al botteghino n...
3 serie tv commedia da vedere i streaming su Netflix

3 serie tv da vedere su Netflix che vi faranno piangere dal ridere: non vorrete più lasciare casa

Nel catalogo del Colosso dello streaming ci sono alcune serie tv commedia originali ...

WeWALK

Disabilità visiva e AI

Il bastone elettronico con funzioni avanzate

LEGGI

Personaggi

Andrea Preti

Andrea Preti
Sabrina Scampini

Sabrina Scampini
Claudia Cardinale

Claudia Cardinale
Ginevra Francesconi

Ginevra Francesconi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963