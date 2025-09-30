Sabrina Impacciatore regina della serie The Paper: ora Hollywood la spinge verso Emmy e Golden Globe Dopo il mega trionfo di The White Lotus, Sabrina Impacciatore conquista The Paper e vola tra le favorite ai premi d’autunno, puntando dritta agli Emmy 2026.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Sabrina Impacciatore continua la sua scalata a Hollywood e questa volta lo fa da protagonista assoluta. Dopo aver conquistato pubblico e critica con The White Lotus, l’attrice romana è diventata il volto simbolo di The Paper, nuova serie comica targata Peacock che ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione. Ora il suo nome è tra i più chiacchierati nelle campagne per i prossimi Golden Globe, SAG e Critics Choice Awards, con uno sguardo già puntato verso i Primetime Emmy 2026. Un traguardo che potrebbe trasformarla nella vera sorpresa della stagione.

The Paper, Sabrina Impacciatore conquista tutti e punta gli Emmy Awards 2026

Sabrina Impacciatore ha incantato Hollywood. L’attrice italiana è al centro della scena con The Paper, il nuovo spin-off di The Office che ha debuttato a settembre su Peacock ed è stato subito rinnovato per una seconda stagione. Ora la serie entra ufficialmente nella stagione dei premi e punta dritta ai Golden Globes, ai SAG, ai Critics Choice e, l’anno prossimo, agli Emmy. Nel ruolo di Esmeralda Grand, direttrice editoriale del Toledo Truth Teller, Sabrina regala alcune delle scene più divertenti e folli della stagione. All’inizio il suo personaggio sembra essere "cattivo", pronto a sabotare la redazione, ma episodio dopo episodio conquista il pubblico con momenti esilaranti e inaspettatamente teneri: dal catfishing con un finto Josh Holloway al clamoroso colpo di scena durante gli Ohio Journalism Awards, dove ruba i discorsi e addirittura l’In Memoriam.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Accanto a lei c’è un cast corale che include Domhnall Gleeson, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key e Oscar Nunez, volto storico di The Office. C’è da dire, inoltre, che la critica considera già The Paper tra le possibili protagoniste dei premi, e per Peacock potrebbe essere la prima grande occasione agli Emmy nella categoria Miglior Serie Comica.

I nuovi progetti di Sabrina Impacciatore e dove vedere in streaming The Paper

Che sia una donna piena di talento, è fuori discussione. Con questo ruolo, Sabrina, nata a Roma, potrebbe dare inizio a un nuovo capitolo internazionale nella sua vita. Dopo La Passione di Cristo di Mel Gibson e tanti progetti italiani, la grande (e imperdibile, diciamolo apertamente) occasione è arrivata con The White Lotus, dove ha interpretato Valentina, la direttrice d’albergo che le ha regalato la prima nomination agli Emmy. Adesso, però, l’attrice ha altri impegni da rispettare: la vedremo in In the Hand of Dante di Julian Schnabel, presentato a Venezia, e in una commedia vietata ai minori firmata da David Wain, insieme a Jon Hamm, Zoey Deutch e John Slattery.

Potrete vedere la serie The Paper in streaming su NOW ma dovrete attendere il 2026. Se invece, desiderate guardarla in lingua originale, allora potrete farlo su Peacock. Inoltre, la serie è visibile, sempre in lingua originale, anche su Prime Video ma, attualmente, non è disponibile nel nostro Paese.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche