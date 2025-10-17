Sabrina Ferilli torna in Tv da protagonista: la nuova fiction la fa volare in alto
Presto l'attrice romana sarà protagonista di una mini serie ad alta tensione su Canale 5: tutti i dettagli e la trama.
"A Testa Alta" è la nuova fiction Mediaset che segna il ritorno di Sabrina Ferilli in prima serata su Canale 5. La data di messa in onda non è ancora stata ufficializzata, ma dovrebbe debuttare in questo autunno 2025 e poi, come molti titoli dell’azienda, sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.
Secondo le prime anticipazioni, la serie sarà composta da tre serate evento, ciascuna densa di colpi di scena, emozioni e rivelazioni. Virginia Terzi, il personaggio protagonista, è una donna ferita, ma non piegata. Un simbolo di resistenza morale, capace di alzare la testa anche quando tutto sembra perduto. In un’epoca in cui i confini tra pubblico e privato si fanno sempre più labili, A Testa Alta si annuncia come una fiction capace non solo di intrattenere, ma anche di far riflettere.
