Sabrina Ferilli su RaiPlay è una diva bella e insopportabile: la fiction da non perdere
L’attrice romana è Gloria nella serie televisiva di Fausto Brizzi: una diva ormai dimenticata e dal carattere pungente pronta a riprendersi il suo posto.
Sabrina Ferilli è una delle attrici italiane più amate e apprezzate di sempre grazie al suo carisma, alla simpatia, al talento e all’innata capacità di passare con naturalezza dalla commedia al dramma, senza togliere ovviamente nulla alla sua palese bellezza. Negli ultimi anni, Sabrina ha scelto sempre più spesso di mettersi in gioco in ruoli originali, spiazzando le aspettative e dimostrando una grandissima versatilità. Una delle prove più recenti e apprezzate è Gloria, la serie di RaiPlay che la vede protagonista nei panni di un personaggio indimenticabile: una diva affascinante e irresistibile, ma a tratti anche terribilmente insopportabile e ormai dimenticata, pronta a riprendersi il posto che merita. Scopriamo di più.
Gloria, Sabrina Ferilli nell’amatissima serie di RaiPlay
Nella serie Gloria, Sabrina Ferilli interpreta una celebrità televisiva che ha costruito la propria carriera sull’essere una vera e propria ‘diva’. Gloria Grandi è bella, sicura di sé, abituata a stare al centro dell’attenzione. Ma dietro il fascino scintillante si nasconde una donna capricciosa, vanitosa, spesso ingestibile. La sua vita sembra ruotare intorno ai riflettori e agli applausi ma, quando la fama inizia a vacillare, Gloria si ritrova a fare i conti con la propria vulnerabilità, con un mondo che sembra volerla sostituire e con un passato che torna a bussare alla porta. Un tempo molto amata per ruoli cult come la dottoressa Palazzo, e ora relegata a scadenti spot pubblicitari, Gloria vuole tornare sotto i riflettori del cinema e riprendersi il suo posto.
La serie gioca con ironia e dramma, mostrando quanto il mito della ‘diva immortale’ possa incrinarsi di fronte al tempo, alle fragilità personali e ai cambiamenti dell’industria dello spettacolo. Come sempre, Sabrina Ferilli regala al pubblico una performance magnetica: Gloria è irritante e al contempo irresistibile, arrogante ma anche fragile, un personaggio che non si può non amare, proprio perché così umano nelle sue contraddizioni. Una serie che, accanto a Sabrina Ferilli, vede altri grandi interpreti come Massimo Ghini, Emanuela Grimalda e Sergio Assisi.
Sabrina Ferilli nei panni di Gloria: "Ho adorato interpretarla"
"Gloria è stata un personaggio spiazzante, di quelli che raramente vengono proposti sul piccolo schermo. Ho adorato interpretarla", ha rivelato Sabrina Ferilli ai microfoni di Tgr Campania. "Dopo anni di ruoli sociali ed eroici, torno a fare commedia, era dai tempi di ‘Tutta la vita davanti’ che non ne facevo", ha quindi aggiunto l’attrice a Leggo, descrivendo il personaggio di Gloria Grandi come "una donna scorretta, audace, autonoma. Un personaggio particolare, politicamente scorretto. Una simpatica canaglia". La serie, composta da una stagione di sei episodi, è disponibile gratuitamente in streaming su RaiPlay.
