Sabrina Ferilli continua a colpire per coerenza e autenticità, attraverso ruoli, scelte personali e prese di posizione mai rinnegate. Attrice popolare e allo stesso tempo capace di attraversare cinema d’autore, televisione e teatro, Ferilli ha sempre dato l’idea di restare fedele a se stessa, ma quanto sappiamo veramente della sua vita privata? Ecco tutti i retroscena sull’attrice.

Sabrina Ferilli: gli amori e il rapporto con il matrimonio

Sabrina Ferilli si è sposata due volte. Nel 2003 dice "Sì" all’avvocato Andrea Perone, un’unione che però si interrompe dopo soli due anni. Una separazione che segna una fase di cambiamento importante, affrontata senza drammi pubblici e senza alimentare narrazioni forzate. Nel 2005 incontra Flavio Cattaneo sul set di Dalida, mentre lui ricopre il ruolo di direttore Rai. Da quel momento nasce un legame che cresce lontano dai riflettori e che porta la coppia a sposarsi in gran segreto il 29 gennaio 2011.

La scelta di non avere figli

Uno dei temi su cui Sabrina Ferilli ha sempre parlato con grande chiarezza è quello della maternità. L’attrice non ha figli e non ha mai nascosto che questa non è stata una mancanza dolorosa. In un’intervista ha spiegato: "C’è un periodo, per una donna, in Italia, in cui pensi che il matrimonio, i figli, siano un’idea di completezza. Io crescendo ho pensato che non fosse del tutto la mia strada, e così è rimasta". Un percorso di consapevolezza maturato nel tempo, senza rimpianti e senza il bisogno di giustificarsi. Una posizione rara, soprattutto in un Paese che tende ancora a misurare le donne attraverso ruoli prestabiliti.

Nel corso della sua vita, però, Sabrina Ferilli ha anche preso in considerazione l’adozione. Un’idea che nasce durante il matrimonio e che riaffiora anche dopo, quando si ritrova single. Ma il percorso si rivela complesso e pieno di ostacoli: "Volevo farlo, ma poi mi sono separata. E avrei voluto anche dopo, da single, ma questo è un Paese strano", ha raccontato, spiegando quanto il sistema di regole, le selezioni e la burocrazia rendano l’adozione un percorso estremamente difficile.

Le amicizie importanti come quella con Maria De Filippi

Accanto agli affetti sentimentali, nella vita di Sabrina Ferilli hanno sempre avuto un peso fondamentale le amicizie. Tra queste spicca il legame con Maria De Filippi, che l’attrice ha descritto con parole molto dirette: "Non solo amicizia, tra noi c’è tanta stima. Lei è tra le persone più serie che ho conosciuto in tv". Un rapporto così forte da spingerla ad ammettere: "Non riesco a dire di no a Mari". Un’amicizia che va oltre il lavoro e che racconta il valore che Ferilli attribuisce alla conduttrice nella sua vita.

