Sabrina Ferilli riconquista il pubblico Rai con un film Tv: Tu si que vales è già dimenticato Niente seconda stagione per la fiction con Sabrina Ferilli: ci sarà un film tv conclusivo. Le riprese sono già iniziate e proseguiranno fino al 10 novembre.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Per i fan di Sabrina Ferilli, questo che stiamo per dirvi potrebbe essere un duro colpo: la seconda stagione di una famosa fiction Rai di cui è protagonista non ci sarà. Al suo posto, un film che metterà fine alla storia e che, quindi, si potrebbe definire conclusivo. La fiction di cui vi parliamo vede l’attrice romana nei panni di una diva del cinema che ne ha combinate di ogni per tornare a recitare in un film… Forse, avrete capito di cosa parliamo, ma proseguite la lettura e troverete tutti i dettagli.

Gloria 2, la seconda stagione della serie con Sabrina Ferilli sarà un film tv

Ebbene sì, a quanto pare, sarà proprio così. Dopo il successo moderato della prima stagione (media del 19,10% di share), Gloria torna su Rai 1 non con una seconda stagione ma con un film TV che chiuderà definitivamente la storia della diva interpretata da Sabrina Ferilli. Le riprese, iniziate a Roma, dureranno fino al 10 novembre. Alla regia del nuovo capitolo troviamo Giulio Manfredonia, mentre la sceneggiatura è firmata da Roberto Proia, Cristiana Farina e Fausto Brizzi, che aveva diretto la serie originale prodotta da Eagle Pictures in collaborazione con Rai Fiction. La prima stagione era composta da sei episodi in tre prime serate, il sequel, invece, sarà condensato in un’unica puntata di circa 100 minuti. Una scelta che divide un po’ i fan, tra chi ha apprezzato e chi avrebbe voluto la stagione 2.

Gloria, come si è conclusa la prima stagione

Per chi non l’avesse ancora vista, fate attenzione a questo paragrafo perché conterrà SPOILER. La storia riprenderà dal finale aperto trasmesso a febbraio 2024: Gloria Grandi, attrice in declino disposta a tutto pur di tornare alla ribalta, si era finta malata e poi addirittura morta, trasformando l’inganno in un tentativo di denuncia del mondo tossico dello spettacolo. Nel finale, il social media manager Gabriele (Eugenio Franceschini) aveva scoperto gli inganni di Gloria e del suo agente Manlio (Massimo Ghini) con la complicità di Lucilla (Fiorenza D’Antonio), e li aveva ricattati. Durante una colluttazione con Alex (Sergio Assisi), ex marito di Gloria, l’uomo era morto accidentalmente.

Mentre i protagonisti decidevano come nascondere l’accaduto, arrivavano il fratello di Gloria (Luca Angeletti) e il marito carabiniere (David Sebasti), mentre la diva sembrava avere un piano per cavarsela. Il film TV mostrerà come Gloria intende uscire da quella situazione e quale sarà la sua sorte finale.

Di cosa parlerà il film conclusivo? Trama e cast

Per quanto riguarda la trama di questo film tv che chiuderà le vicende di Gloria, non sappiamo ancora di cosa tratterà Tuttavia, sembra che nel cast torneranno gli interpreti che abbiamo visto nella prima stagione:

Sabrina Ferilli (Gloria Grandi)

Massimo Ghini (Manlio De Vitis)

Sergio Assisi (Alex Pellegrini)

Emanuela Grimalda (Iole)

Luca Angeletti (Sergio Grandi)

David Sebasti (Filippo)

Martina Lampugnani (Emma Pellegrini)

Fiorenza D’Antonio (Lucilla Altieri)

Massimo De Lorenzo (prof. Fossati)

Adolfo Margiotta (Michele)

La presenza di Eugenio Franceschini è invece incerta, poiché il suo personaggio sembrava morto nel finale e l’attore è impegnato in altri progetti come Emily in Paris e Màkari.

Quando esce Gloria 2 e dove vedere in streaming la prima stagione

Le riprese dovrebbero concludersi il 10 novembre, quindi, non sappiamo ancora quando uscirà il film tv. Nell’attesa, potrete (ri)vedere la prima stagione di Gloria in streaming su RaiPlay.

