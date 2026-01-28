Svelata la mossa choc per il film più atteso dell'anno: Sabrina Ferilli nell'iconico ruolo di Giorgio Faletti Sarà Sabrina Ferilli a sostituire Giorgio Faletti nel remake di uno dei film più amati dal pubblico italiano: l'attrice sarà in Notte prima degli esami 2026

Dopo il successo della fiction A testa alta, Sabrina Ferilli si prepara a conquistare il pubblico, questa volta sul grande schermo, e in un ruolo iconico che è stato di Giorgio Faletti.

Notte prima degli esami torna al cinema ma in una veste tutta nuova

Il 2026 si annuncia come un anno importante per il botteghino nazionale, e tra i tanti film previsti c’è quello di 01 Distribution (presentato alle Giornate Professionali di Sorrento) che rilancia un vero e proprio mito pop: Notte prima degli esami. A vent’anni esatti dal film originale di Fausto Brizzi, che nel 2006 incassò oltre 12 milioni di euro, la storia della maturità torna sul grande schermo con il titolo Notte prima degli esami 2026. Non si tratterà di un semplice remake, ma di una reinterpretazione contemporanea, affidata alla regia di Tommaso Renzoni.

Il successo del primo film fu merito di un gruppo di giovani attori, molti dei quali hanno poi fatto strada nel cinema italiano. Tra i nomi del cast ricordiamo: Nicolas Vaporidis nei panni di Luca Molinari (il protagonista); Cristiana Capotondi interpretava Claudia (la ragazza dei sogni di Luca); e poi c’era Giorgio Faletti nei panni del mitico professor Antonio Martinelli (il temutissimo "Carogna").

Sabrina Ferilli al posto di Giorgio Faletti: è lei la nuova professoressa Martinelli

A reinterpretare il temuto prof nel film diretto da Tommaso Renzoni sarà invece una donna: proprio Sabrina Ferilli. L’attrice sarà, dunque, la professoressa Martinelli, e sarà affiancata da Tommaso Cassissa nei panni di Luca Molinari, Gian Marco Tognazzi in quelli di Bruno, e Adriano Moretti. È stata inoltre confermata una partecipazione straordinaria di Antonello Venditti, l’uomo la cui voce è, da sempre, l’inno ufficiale di ogni maturando italiano.

Se l’originale con Vaporidis e Capotondi ci riportava nel 1989, questa nuova versione racconterà le ansie e i sogni dei ragazzi di oggi. Nel film originale del 2006, il professor Antonio Martinelli, interpretato da Giorgio Faletti, è definito dai suoi alunni come un docente "carogna", ma in realtà è un uomo dalle qualità inaspettate. Sabrina Ferilli avrà ora il duro compito di riportare sullo schermo un ruolo per molti indimenticabile ma in una nuova veste, onorando lo scrittore, attore, cantautore, comico e cabarettista morto nel 2014.

