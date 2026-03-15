Sabrina Ferilli è l'erede di Giorgio Faletti nel nuovo film della saga che ha segnato il cinema italiano Sabrina Ferilli raccoglie il testimone di Giorgio Faletti in Notte prima degli esami 3.0: sarà una donna sola legata a un amore passato

Raiplay

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Il 19 marzo arriva al cinema Notte prima degli esami 3.0, l’atteso terzo capitolo della saga cult nata nel 2006 con il film di Fausto Brizzi. Dopo il successo del primo capitolo e del sequel ambientato nel presente, la storia torna a raccontare il rito di passaggio più temuto dagli studenti: l’esame di maturità.

Sabrina Ferilli erede di Giorgio Faletti in Notte prima degli esami 3.0: come cambia il personaggio

La grande novità di questo capitolo è l’ingresso di Sabrina Ferilli. L’attrice romana raccoglie idealmente l’eredità che fu di Giorgio Faletti: se nel primo film avevamo il temibile "Carogna", qui troviamo la professoressa Castelli, soprannominata "la Belva". Il personaggio interpretato da Sabrina Ferilli è una donna inflessibile e dura con i suoi studenti, ma che nasconde una profonda solitudine legata a un amore del passato. La Castelli avrà un legame conflittuale con Giulio (interpretato da Tommaso Cassissa), finendo però per diventare una figura protettiva nei suoi confronti.

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Intervistata da FqMagazine, l’attrice ha proprio parlato di scuola, delle condizioni di questa istituzione al giorno d’oggi, e ha dichiarato che, a suo dire, quello che manca è il rispetto; motivo per il quale punterebbe a migliorare un aspetto che è alla base di tutti i rapporti umani.

Il film sposta l’obiettivo sui ragazzi di oggi, la Generazione Z, raccontando la loro realtà fatta di inquietudini, relazioni fluide, tradimenti e il complesso scontro con il mondo degli adulti. Secondo Sabrina Ferilli, i giovani attuali appaiono più consapevoli rispetto alle generazioni precedenti, ma paradossalmente meno sereni.

Il cast del film

Oltre ai protagonisti principali nel cast troviamo: Alice Luparelli nei panni di Allegra, Gianmarco Tognazzi interpreta il padre di Allegra mentre Ditonellapiaga, la nota cantante reduce dal secondo posto di Sanremo, veste i panni di Giulia, legata sentimentalmente ad Allegra. Antonello Venditti apparirà inoltre in un cameo speciale, omaggiando la sua celebre canzone che dà il titolo alla saga.

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