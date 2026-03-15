Sabrina Ferilli è l'erede di Giorgio Faletti nel nuovo film della saga che ha segnato il cinema italiano
Sabrina Ferilli raccoglie il testimone di Giorgio Faletti in Notte prima degli esami 3.0: sarà una donna sola legata a un amore passato
Il 19 marzo arriva al cinema Notte prima degli esami 3.0, l’atteso terzo capitolo della saga cult nata nel 2006 con il film di Fausto Brizzi. Dopo il successo del primo capitolo e del sequel ambientato nel presente, la storia torna a raccontare il rito di passaggio più temuto dagli studenti: l’esame di maturità.
Sabrina Ferilli erede di Giorgio Faletti in Notte prima degli esami 3.0: come cambia il personaggio
La grande novità di questo capitolo è l’ingresso di Sabrina Ferilli. L’attrice romana raccoglie idealmente l’eredità che fu di Giorgio Faletti: se nel primo film avevamo il temibile "Carogna", qui troviamo la professoressa Castelli, soprannominata "la Belva". Il personaggio interpretato da Sabrina Ferilli è una donna inflessibile e dura con i suoi studenti, ma che nasconde una profonda solitudine legata a un amore del passato. La Castelli avrà un legame conflittuale con Giulio (interpretato da Tommaso Cassissa), finendo però per diventare una figura protettiva nei suoi confronti.
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Intervistata da FqMagazine, l’attrice ha proprio parlato di scuola, delle condizioni di questa istituzione al giorno d’oggi, e ha dichiarato che, a suo dire, quello che manca è il rispetto; motivo per il quale punterebbe a migliorare un aspetto che è alla base di tutti i rapporti umani.
Il film sposta l’obiettivo sui ragazzi di oggi, la Generazione Z, raccontando la loro realtà fatta di inquietudini, relazioni fluide, tradimenti e il complesso scontro con il mondo degli adulti. Secondo Sabrina Ferilli, i giovani attuali appaiono più consapevoli rispetto alle generazioni precedenti, ma paradossalmente meno sereni.
Il cast del film
Oltre ai protagonisti principali nel cast troviamo: Alice Luparelli nei panni di Allegra, Gianmarco Tognazzi interpreta il padre di Allegra mentre Ditonellapiaga, la nota cantante reduce dal secondo posto di Sanremo, veste i panni di Giulia, legata sentimentalmente ad Allegra. Antonello Venditti apparirà inoltre in un cameo speciale, omaggiando la sua celebre canzone che dà il titolo alla saga.
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