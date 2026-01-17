Sabrina Ferilli domina in Tv, la reazione di Luisa Ranieri: il gesto inatteso dopo il boom di A Testa alta e La Preside Dopo il boom di A Testa Alta e La Preside, Luisa Ranieri sorprende tutti con un gesto inatteso a Sabrina Ferilli: la loro 'rivalità' è solo un falso mito social

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Sono due pilastri del cinema italiano, due regine indiscusse della recitazione e questo il pubblico lo sa molto bene. Ma c’è chi pensa che tra le due ci sia una rivalità: parliamo di Sabrina Ferilli e Luisa Ranieri. La prima sta registrando ascolti straordinari su Canale 5 con la fiction A Testa Alta, l’altra, invece, è impegnata su Rai 1 in un’altra fiction, La Preside. Nelle scorse ore, Rainieri ha messo a tacere definitivamente coloro che pensano che tra le due non scorra buon sangue e lo ha fatto con un semplice e inaspettato gesto. Di seguito, i dettagli.

Sabrina Ferilli regina con A Testa Alta: la reazione di Luisa Ranieri stupisce

Tutte le persone che hanno pensato fino ad ora che tra Sabrina Ferilli e Luisa Ranieri ci fosse dell’astio (professionale, intendiamo) dovranno ricredersi. Le due attrici stanno dominando in questo inizio 2026 con due fiction molto amate. Entrambe ricoprono il ruolo di preside, la prima in A Testa Alta, su Canale 5, la seconda in La Preside, su Rai 1. Ciò che però portano sul piccolo schermo sono tematiche diverse: Ferilli tratta il revenge porn, mentre Ranieri racconta la lotta contro la dispersione scolastica ispirata a Eugenia Carfora. Nonostante sui social siano circolati commenti e paragoni sulle performance e sull’aspetto fisico delle due, e anche insinuazioni di una rivalità reale, la verità è un’altra: Luisa Ranieri ha recentemente messo un "like" al post di Ferilli che celebrava il successo della sua fiction, spegnendo, in questo modo, ogni tipo di speculazione.

Ferilli e Ranieri non hanno mai collaborato, ma entrambe hanno una carriera consolidata tra cinema e tv. Il gesto di supporto reciproco dimostra che, al di là dei gossip, le due attrici si rispettano e si sostengono, confermandosi tra le migliori nel panorama italiano.

Sabrina Ferilli, ascolti incredibili per la fiction A Testa Alta

Le prime due puntate di A Testa Alta, la fiction con protagonista la bravissima Sabrina Ferilli, hanno registrato ascolti straordinari. La prima trasmessa il 7 gennaio, ha conquistato oltre 4 milioni di spettatori con uno share superiore al 25%, dominando la prima serata. Anche la seconda, andata in onda il 14 gennaio, ha confermato il successo con quasi 3,9 milioni di telespettatori e uno share del 25,6%, mantenendo la leadership della serata. Questi risultati, ben oltre la soglia del 20% di share per una fiction in prima serata dimostrano l’interesse del pubblico per una tematica cosi importante come il revange porn e per la carismatica presenza di Sabrina Ferilli.

