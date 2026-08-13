"Sono un uomo molto fortunato grazie a lei": Ryan Gosling svela i segreti della vita con la moglie Eva Mendes
I due attori si sono conosciuti sul set nel 2011 e da allora non si sono più lasciati: oggi sono marito e moglie e genitori di due bambine
La loro ultima apparizione fianco a fianco risale a ben dieci anni fa, ma di recente Ryan Gosling è tornato a parlare pubblicamente della moglie Eva Mendes, condividendo un po’ della loro vita privata.
Ryan Gosling torna a parlare della moglie Eva Mendes e della loro famiglia
Ospite del canale Telemundo, come riportato dal portale Vanityfair, Ryan si è sentito rivolgere una domanda scherzosa dal giornalista: "È stato più difficile prepararsi per un ruolo nello spazio o ambientarsi nella cultura cubana di tua moglie?", con riferimento al suo ultimo successo al cinema L’ultima missione: Project Hail Mary. L’attore ha risposto con un gran sorriso, dicendo di amare molto la vita insieme a sua moglie e con la sua famiglia: "È semplicemente il divertimento più grande che abbia mai provato… mi sento un uomo molto fortunato."
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I due si sono conosciuti nel 2011 sul set del film Come un tuono e da allora non si sono più lasciati. Hanno avuto due figlie – Esmeralda nel 2014 e Amada nel 2016 – mantenendo sempre un profilo bassissimo, al punto che il loro ultimo red carpet insieme risale al lontano 2013. Ogni tanto, però, è Eva Mendes a lasciarsi andare a qualche aneddoto su come gestiscono la casa e le bambine.
Eva Mendes: "Mio marito Ryan? È più cubano di me!"
Già nel 2019, durante il programma The Talk, aveva raccontato le sfide con la lingua in famiglia, spiegando come fosse complicato insegnare lo spagnolo alle figlie: "Io parlo in ‘Spanglish’ ed è proprio quello che loro capiscono. – ha spiegato l’attrice – È una cosa adorabile, sì, ma tecnicamente non è una vera lingua."
Oltre alle questioni linguistiche, Eva ha spiegato come Ryan abbia sposato del tutto la cultura latina. In un’intervista a Vogue México del 2024, l’attrice ha confidato: "Ryan ha un vero cubanazo dentro di sé che non so spiegare! Le nostre figlie lo chiamano ‘papi’. E quando ha assaggiato per la prima volta il riso con i fagioli neri preparato da mia madre, la sua reazione è stata: ‘Ma come ho fatto a vivere così a lungo senza questo piatto?!’" Questa ‘latinità’ è entrata a pieno titolo anche nelle regole di casa per le bambine, cosa che suo marito ha appoggiato ancor più di quanto Eva sperasse: "Sapete chi la pensa esattamente come me? Il cubano Ryan! A volte, ve lo giuro, è più cubano di me.", ha infatti scherzato l’attrice durante l’intervista.
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