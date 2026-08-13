Ryan Gosling e Margot Robbie chiedono troppi soldi per un film: le richieste choc

Ryan Gosling e Margot Robbie, pretese da capogiro per il nuovo film: le cifre astronomiche richieste
La coppia di attori avrebbe richiesto cifre astronomiche ed insostenibili da Warner Bros. per un film attesissimo dal pubblico, il sequel di Barbie, ora a rischio
Nonostante nel 2023 il film su Barbie sia stato un successo clamoroso da oltre 1,4 miliardi di dollari, la speranza dei fan di vedere un seguito sembra ormai destinata a sparire. Se già qualche tempo fa le trattative si erano bloccate, oggi la situazione attorno al mondo ideato da Greta Gerwig appare persino più complicata.
Ryan Gosling e Margot Robbie, richieste astronomiche per Barbie 2: le cifre
A mettere a rischio l’intero progetto sono soprattutto le complesse trattative economiche. Trattandosi di uno dei film più amati e redditizi degli ultimi anni, le aspettative sui compensi del gruppo di lavoro principale – formato da Greta Gerwig, dal co-sceneggiatore Noah Baumbach, da Ryan Gosling e dalla protagonista Margot Robbie – sono altissime. Tuttavia, l’amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, si è imposto per porre un freno a richieste giudicate troppo onerose.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Stando a quanto emerso, negli ultimi anni lo studio avrebbe presentato varie proposte contrattuali al team, tutte rifiutate. L’ultima offerta sarebbe stata persino una delle più ricche mai messe sul piatto dalla casa di produzione. Alcune fonti vicine alla vicenda hanno evidenziato come l’esborso complessivo richiesto dal gruppo risulti davvero colossale per lo studio. Basti pensare che per tornare nei panni di Ken, Ryan Gosling avrebbe chiesto 20 milioni di dollari, mentre il compenso di Margot Robbie dovrebbe superare i 50 milioni già incassati con il primo capitolo.
Non solo le cifre: Warner Bros. alle prese con un altro problema
A complicare la situazione c’è anche il fattore tempo. Alla Warner Bros. restano infatti solo quattro mesi prima che i diritti sull’opera tornino alla Mattel. Senza un’intesa firmata con lo studio, l’azienda di giocattoli non potrà utilizzare in alcun modo le idee sviluppate da Greta Gerwig e, qualora volesse riportare il personaggio sul grande schermo, dovrebbe ricominciare da capo con un progetto del tutto nuovo. Le prossime settimane saranno quindi decisive per capire quali sorti attendono il franchise.
Potrebbe interessarti anche
Barbie 2 potrebbe non vedere la luce: Margot Robbie e Ryan Gosling ‘chiedono troppo’ per il sequel, ma c’è un piano B
Warner Bros. e Mattel si contendono il futuro del sequel: la mancata intesa con il c...
Marvel prepara il ritorno di Ghost Rider: il nuovo film dello Spirito della Vendetta con una star di Hollywood arriva al cinema nel 2028
L’attore di Barbie e La La Land entra finalmente nel Marvel Cinematic Universe con u...
Ryan Gosling, un uomo di successo: a quanto ammonta il patrimonio dell'attore e quanto ha guadagnato dai suoi film
Dai tempi del Mickey Mouse Club, il volto di La La Land, Ken in Barbie e di Project ...
"Sono un uomo molto fortunato grazie a lei": Ryan Gosling svela i segreti della vita con la moglie Eva Mendes
I due attori si sono conosciuti sul set nel 2011 e da allora non si sono più lasciat...
Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery, la fusione finisce in tribunale: il processo ha una data e ora ballano miliardi sul tavolo
La maxi fusione da 111 miliardi tra Paramount e Warner Bros. Discovery finisce sotto...
Masters of the Universe, il film ha un problema enorme: mentre Barbie rideva di se stessa, He-Man sembra chiederci scusa di esistere
Dopo il successo planetario di Barbie, il ritorno di He-Man al cinema mostra i limit...
Ocean’s Eleven, colpo a sorpresa per il prequel con Margot Robbie: scelto il villain (e arriva dal mondo di Narcos)
Il prequel di Ocean’s Eleven accelera i lavori: accanto a Margot Robbie e Bradley Co...
Game of Thrones: il film su Aegon il Conquistatore si farà, ma c’è un problema che gela i fan: ecco quale
Warner Bros. Discovery inserisce il progetto nella programmazione oltre il 2027: il ...