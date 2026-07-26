Marvel prepara il ritorno di Ghost Rider: il nuovo film dello Spirito della Vendetta con una star di Hollywood arriva al cinema nel 2028 L’attore di Barbie e La La Land entra finalmente nel Marvel Cinematic Universe con uno dei personaggi più oscuri e amati dei fumetti

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Il fuoco negli occhi, il teschio infiammato e una motocicletta pronta a correre nella notte. Ryan Gosling sta per lasciare i panni dell’eroe malinconico e silenzioso di Drive per diventare uno dei personaggi più oscuri dell’universo Marvel: Ghost Rider. L’annuncio che molti fan aspettavano è arrivato dal palco della Hall H del Comic-Con di San Diego, dove l’attore è comparso insieme al regista Shawn Levy e al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige per confermare il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe. Il film arriverà nelle sale nel 2028, anche se al momento non è stata comunicata una data precisa. Alla regia ci sarà Shawn Levy, già dietro successi come Deadpool & Wolverine, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Jonathan Tropper, autore che ha già collaborato con Gosling e Levy sul progetto Star Wars: Starfighter. Per Ryan Gosling si tratta di una nuova sfida: dopo aver interpretato astronauti, piloti e perfino Ken in Barbie, l’attore vestirà per la prima volta i panni di un vero supereroe. Una scelta che sembra quasi naturale per un interprete abituato a muoversi tra fragilità, ironia e intensità emotiva.

L’annuncio al Comic-Con con Ryan Gosling e il legame speciale con Shawn Levy

Il coinvolgimento di Gosling nel progetto non nasce soltanto da una decisione dello studio. Durante il panel Marvel, Kevin Feige ha raccontato con ironia che da anni gli veniva chiesto quando l’attore sarebbe entrato nel mondo dei supereroi e se avrebbe mai interpretato proprio Ghost Rider. Quando Gosling è salito sul palco, l’accoglienza del pubblico è stata enorme. "Sta succedendo davvero?", avrebbe detto scherzando davanti ai fan, spiegando poi che si tratta di un personaggio che desiderava interpretare da molto tempo. Un dettaglio interessante riguarda il rapporto con Shawn Levy. Secondo quanto raccontato dal regista, l’idea ha iniziato a prendere forma durante la lavorazione di Star Wars: Starfighter, quando i due hanno iniziato a immaginare insieme una possibile versione di Ghost Rider. Da lì sarebbe nata la convinzione che il progetto dovesse essere realizzato proprio in coppia. La frase che avrebbe chiuso il confronto tra i due è diventata quasi un simbolo dell’accordo: "Bro, let’s ride". Una promessa di partenza per una corsa destinata a portare il personaggio sul grande schermo.

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Ryan Gosling sarà Johnny Blaze? Tutto quello che sappiamo sul nuovo Ghost Rider

Uno dei grandi interrogativi riguarda l’identità del personaggio. Marvel ha confermato soltanto che Gosling interpreterà Ghost Rider, senza specificare quale versione dello Spirito della Vendetta vedremo. Le indiscrezioni delle principali testate americane indicano Johnny Blaze come il candidato più probabile. Si tratta del motociclista acrobatico diventato famoso anche grazie ai film interpretati da Nicolas Cage. Tuttavia, lo studio non ha ancora ufficializzato questa informazione. Il mondo di Ghost Rider, infatti, è molto più ampio: nel corso della storia dei fumetti diversi personaggi hanno indossato il titolo, da Danny Ketch a Robbie Reyes, fino ad altre incarnazioni dello Spirito della Vendetta. Il nuovo film dovrebbe essere un progetto autonomo, ma inserito nella grande linea narrativa Marvel. Al momento non sono stati annunciati altri membri del cast, l’inizio delle riprese o eventuali collegamenti con gli altri protagonisti del franchise. La strada verso il 2028 è ancora lunga, ma una cosa è già certa: il teschio di Ghost Rider sta per riaccendersi e questa volta avrà il volto di Ryan Gosling.

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