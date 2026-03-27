Dopo L'ultima missione, Ryan Gosling torna sotto i riflettori: la novità entusiasma i fan dell'attore
Il protagonista di Project Hail Mary è pronto per un nuovo misterioso progetto cinematografico: i dettagli scarseggiano, ma l’attesa cresce
Ryan Gosling sta vivendo uno dei momenti più brillanti della sua carriera: il suo kolossal fantascientifico L’ultima missione – Project Hail Mary domina i botteghini e l’attore è pronto per una nuova sfida. Sarà infatti il protagonista del prossimo film di Universal Pictures, diretto dai Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), premi Oscar per Everything Everywhere All at Once, uno dei progetti sci-fi più attesi degli ultimi anni.
Ryan Gosling, da Project Hail Mary a un nuovo progetto: cosa sappiamo sul nuovo film
Ryan Gosling, protagonista dell’attuale mega successo al botteghino L’ultima missione: Project Hail Mary, sarà il protagonista del nuovo film dei Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), autori di Everything Everywhere All at Once. Il lungometraggio, ancora senza titolo ufficiale, sarà prodotto da Universal Pictures, con riprese previste per l’estate a Los Angeles e uscita fissata al 19 novembre 2027. I Daniels lavorano al progetto dal 2024 e, inizialmente alla ricerca di star emergenti, hanno deciso poi di puntare su attori affermati; Gosling ha firmato l’accordo poche settimane fa, poco prima dell’uscita di Project Hail Mary, adattamento del romanzo di Andy Weir, che ha superato i 141 milioni di dollari di incassi globali e potrebbe ricevere nomination agli Oscar.
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Inoltre, il 28 maggio 2027, Gosling sarà protagonista di Star Wars: Starfighter, diretto da Shawn Levy, ambientato anni dopo L’ascesa di Skywalker e senza legami con i film precedenti. Il regista ha dichiarato: "Beh, per prima cosa, è diverso in quanto è un’avventura completamente nuova, né sequel né prequel. Ci sono nuovi personaggi, una nuova linea temporale. Eredita i temi tradizionali della saga, ma cerca davvero di offrire ai fan di Star Wars, e al pubblico cinematografico in generale, qualcosa di fresco, di nuovo".
Star Wars: Starfighter, trama del film con Ryan Gosling
Non si sa tantissimo circa la trama di Star Wars: Startfighter. L’unica informazione certa è che la storia si svolge cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: L’ascesa di Skywalker, l’ultimo capitolo della trilogia sequel, che aveva sancito la sconfitta definitiva di Palpatine e del Primo Ordine, aprendo nuove prospettive di rinascita anche per l’ordine dei Jedi. La sceneggiatura è affidata a Jonathan Tropper, noto in particolare per il suo lavoro in serie tv di successo come Banshee, Warrior e Your Friends and Neighbors. Accanto all’attore di Blade Runner 2049 e Barbie, il cast vanta nomi di spicco:
- Matt Smith
- Mia Goth
- Amy Adams
- Flynn Gray
- Aaron Pierre
- Simon Bird
- Daniel Ings Jamael Westman
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