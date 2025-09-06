Trova nel Magazine
Russell Crowe è su RaiPlay con un film psicologicamente devastante

Il giorno sbagliato è pellicola violenta ma profonda che mostra quanto arrabbiarsi al volante possa portare a dei risultati inaspettati

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Su RaiPlay c’è un film che in molti hanno ignorato ma che può tornare a imporsi grazie alla sua forza devastante. Parliamo di Il giorno sbagliato (in originale Unhinged), una di quelle pellicole che entrano sotto la pelle e non ne escono più. Diretta nel 2020 da Derrick Borte, porta con sé una delle interpretazioni più sorprendenti della lunga carriera di Russell Crowe, conosciuto da tutti per Il Gladiatore ma anche per Un’ottima annata, A Beautiful Mind e Master & Commander. Nel cast anche Caren Pistorius, Gabriel Bateman e Jimmi Simpson. Il giorno sbagliato è disponibile in streaming gratuitamente nel catalogo di Raiplay.

La trama di Il giorno sbagliato

Il film si ambienta a New Orleans, caotica metropoli che fa da scenario perfetto per un incubo urbano fatto di clacson, semafori, pioggia e rabbia stradale. Tom Cooper (Crowe), divorziato e instabile, si dirige nella casa della ex moglie armato di piccone e una tanica di benzina. Dopo aver ucciso la donna e il suo nuovo compagno, dà fuoco alla casa e si allontana a bordo del suo pick-up. Nel traffico incontra Rachel Hunter (Pistorius), in automobile assieme a suo figlio Kyle (Bateman). La donna, disgraziatamente, suona il clacson all’indirizzo di Tom che, infuriato, le giura vendetta. Inizia così una violenta rappresaglia contro Rachel e i suoi affetti, il tutto mentre Tom rimane in contatto telefonico con la malcapitata.

La potenza di un villain

Il cuore pulsante di Il giorno sbagliato è proprio Russell Crowe. Un attore che ha abituato gli spettatori a ruoli grandiosi ed epici, qui si trasforma in un violento e spietato villain. La sua presenza massiccia, quasi animalesca, risulta magnetica per il pubblico, che non riesce a distogliere lo sguardo. Crowe stesso aveva detto di essere stato inizialmente restio ad accettare la parte, ritenendola troppo negativa, ma che lo script alla fine lo ha conquistato.

Accanto a lui Caren Pistorius è perfettamente in parte nei panni della madre fragile ma determinata, costretta a trovare dentro di sé un coraggio inatteso. Il film non ha conquistato premi prestigiosi, ma ha ottenuto una nomination ai People’s Choice Awards 2020 per Russell Crowe come Miglior star drammatica. Diffuso in piena pandemia, ha incassato 43 milioni di dollari. Considerato il periodo, un risultato notevole. La critica, in merito, si è spaccata. Molti hanno ravvisato delle somiglianze con Duel, opera prima di Steven Spielberg, oppure con Un giorno di ordinaria follia di Joel Schumacher. Il giorno sbagliato, però, è sostanzialmente diverso. Non mostra la cieca rabbia di un camionista o la crisi di un uomo qualunque, ma mostra la follia calcolata di un villain che insegue con metodo la sua vittima. Una scelta che rende Il giorno sbagliato ancora più disturbante.

Dove vedere Il giorno sbagliato in streaming

Se vi abbiamo messo curiosità riguardo a questa pellicola, trovate Il giorno sbagliato in streaming gratuitamente all’interno del catalogo di RaiPlay.

