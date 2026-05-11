Amici, Rudy Zerbi sposa Grace Raccah in gran segreto: il rito ebraico e la cerimonia misteriosa. Chi è la moglie Le nozze celebrate lontano dalle telecamere, il rito ebraico scelto per rispettare le origini della sposa e una storia d’amore vissuta con discrezione: ecco chi è Grace Raccah.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Per anni Rudy Zerbi ha abituato il pubblico al suo carattere ironico, alle battute pungenti e alle discussioni televisive che animano programmi come Amici e Tu sì que vales, ma questa volta il celebre discografico e volto televisivo ha scelto una strada completamente diversa da quella dello spettacolo e dell’esposizione mediatica. Nessun annuncio ufficiale: Rudy Zerbi avrebbe infatti sposato la compagna Grace Raccah con una cerimonia celebrata nel massimo riserbo alle porte di Roma.

Il matrimonio segreto di Rudy Zerbi, e la scelta del rito ebraico

La notizia è emersa soltanto nelle ultime ore grazie alle indiscrezioni diffuse dal giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua rubrica ha pubblicato anche alcune immagini delle nozze. Le nozze sarebbero state celebrate domenica 10 maggio con rito ebraico, scelta legata alle origini della sposa. Una cerimonia intima e blindatissima, organizzata lontano dall’attenzione mediatica che inevitabilmente accompagna uno dei professori più conosciuti della televisione italiana.

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Nelle immagini circolate online, Rudy Zerbi appare con un elegante abito blu e cravatta, mentre Grace Raccah ha scelto un classico abito bianco in pizzo con lungo velo, entrambi senza nessun particolare eccesso. La scelta della discrezione non sorprende del tutto chi segue Zerbi da anni. Pur essendo un personaggio televisivo molto presente sul piccolo schermo, il produttore musicale ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata, soprattutto negli ultimi tempi, preferendo raccontare solo ciò che riteneva davvero importante.

Chi è la moglie del prof di Amici: Grace Raccah

Grace Raccah, oggi moglie di Rudy Zerbi, ha 35 anni ed è figlia di Daniele Raccah, imprenditore noto nel settore della moda e co-fondatore del marchio Dan John, brand di abbigliamento maschile diventato negli anni una realtà molto conosciuta anche all’estero.

Tra lei e Zerbi ci sono 22 anni di differenza, un dettaglio che però il professore di Amici aveva già affrontato pubblicamente durante un’intervista a Verissimo, spiegando come quell’età diversa non abbia mai rappresentato un problema nella loro relazione: "Sono innamorato di Grace. È più giovane di me, ma è matura e io sono molto fortunato", aveva raccontato. E ancora: "Nei momenti difficili, dove bisogna essere grandi, la grande è lei". Parole che avevano già fatto intuire quanto il legame fosse diventato serio e profondo. La coppia starebbe insieme da circa tre anni e, secondo quanto emerso, avrebbe costruito una quotidianità molto stabile, lontana dall’esposizione continua dei social.

Una famiglia allargata e un nuovo equilibrio

Rudy Zerbi è padre di quattro figli nati da tre relazioni diverse: Tommaso e Luca, avuti dalla prima moglie Simona, Edoardo, nato dalla relazione con l’attrice Carlotta Miti, e Leo, avuto con Maria Soledad Temporini. Anche Grace è mamma di una bambina nata da una precedente storia.

Negli ultimi anni Zerbi ha parlato più volte del valore della famiglia allargata e dell’importanza di mantenere equilibrio nei rapporti anche dopo una separazione: "Un amore può finire, ma non si finisce di essere genitori e punti di riferimento per i figli", aveva dichiarato sempre a Verissimo, aggiungendo poi: "Anche se ci si lascia, rimaniamo mamma e papà".

L’amore esplosivo tra Rudy Zerbi e Grace Raccah

Negli ultimi tempi Rudy Zerbi aveva parlato della sua relazione con toni molto diversi rispetto al passato, lasciando emergere un lato più personale e vulnerabile: "Ho scoperto a 50 anni suonati che amare non è soffrire, ma è stare bene insieme nelle piccole cose", aveva confessato. Una frase che racconta bene il senso di questo matrimonio celebrato in tranquillità, senza clamore mediatico ma con la volontà evidente di proteggere qualcosa di autentico.

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