Rudy Zerbi in questo film su Prime Video manda in pausa Amici di Maria De Filippi e si dà al doppiaggio Il discografico, noto per la sua partecipazione al famoso talent show di Canale 5, esordisce nel mondo del doppiaggio con un film che ha fatto scalpore

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Non sempre essere presentati in un grande festival di cinema è sinonimo di qualità. Un esempio lampante è il film di cui vi stiamo per parlare, che trovate in streaming (a pagamento) su Prime Video e che vede nel proprio cast vocale Rudy Zerbi, all’esordio nel mondo del doppiaggio. Presentato all’81ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ha incassato praticamente zero nel (brevissimo) passaggio al cinema, sollevando anche un polverone per l’impiego di finanziamenti statali durante la produzione.

Di cosa parla la trama di PAPMusic: Animation for Fashion con Rudy Zerbi in streaming su Prime Video

All’interno della sede milanese dell’azienda di moda PAPMusic, con vista sul Duomo, si intrecciano le storie di diversi personaggi. In particolare il rapporto sentimentale e conflittuale tra LEI, stilista creativa e passionale, e LUI, da poco nominato direttore commerciale, determinato e sicuro di sé. Dopo aver passato assieme una notte di fuoco, i due si ritrovano per caso a dover collaborare in azienda, con l’inevitabile scintilla amorosa pronta a palesarsi nuovamente. Nel frattempo, il titolare di PAPMusic è alle prese con la coordinazione del suo giovane e stravagante team, che deve prepararsi al lancio di una nuova collezione e alla realizzazione di un cartone animato a riguardo.

Da Amici di Maria De Filippi al mondo del doppiaggio

Diretto dalla cantautrice LeiKiè, che ha curato anche le musiche e ha prestato la voce alla protagonista, LEI, PAPMusic ha raccolto per il proprio cast vocale un certo numero di personalità italiane. Ed è così che al doppiatore professionista Luca Ward si affiancano il rapper Jake La Furia, il conduttore radiofonico Marco Mazzoli e, appunto, Rudy Zerbi, alla sua prima esperienza di doppiaggio. Quest’ultimo presta la propria voce per il narratore della storia.

Di PAPMusic, sostanzialmente, non funziona niente. Il progetto, nonostante una gestazione durata anni, è arrivato nelle sale con una veste grafica arretrata e spoglia e con un impianto narrativo vuoto, incoerente e senza l’ombra di mordente. La trama si riduce a una serie di scene sconnesse tra di loro, alternate da gag che, nella stragrande maggioranza delle volte, non solo non fanno ridere, ma risultano anche gratuitamente volgari e fastidiose. Il film di LeiKiè mirava senza nascondersi ad andare contro al politicamente corretto, ma si riduce a primi piani di seni e fondoschiena, inframmezzati da battute ai limiti della sopportazione.

Rudy Zerbi e Amici di Maria De Filippi, un dualismo indissolubile

Dal 2009 quella tra Rudy Zerbi e Amici di Maria De Filippi si dimostra una coppia impossibile da separare. Il discografico si è riconfermato insegnante di canto nello show di Canale 5 anche per la venticinquesima edizione, al via il 28 settembre. Oltre a lui, confermati anche gli altri insegnanti Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli ed Emanuele Lol. Deborah Lettieri viene invece sostituita da Veronica Peparini.

Sul fronte degli allievi spunta, a sorpresa, il nome di Michelle Cavallaro, giovane influencer conosciuta per la sua partecipazione a Il collegio e con 600mila follower su Instagram.

Dove vedere PAPMusic in streaming

Se, nonostante tutto, volete dare una chance al film di LeiKiè, trovate PAPMusic: Animation for Fashion con Rudy Zerbi in streaming (a pagamento) sul catalogo di Prime Video.

