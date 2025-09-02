Rtl Power Hits Estate 2025, Alfa trionfa tra le polemiche e Stash travolto dal nubifragio: cosa è successo Pioggia, polemiche e grandi assenti all’Arena di Verona: Alfa vince gli RTL Power Hits Estate 2025 con "A me mi piaci”, mentre il nubifragio rovina l’esibizione dei The Kolors.

Serata di musica e pioggia torrenziale all’Arena di Verona, dove ieri sera – lunedì 1 settembre – si è tenuto l’appuntamento conclusivo degli RTL Power Hits Estate 2025. L’evento ha chiuso i battenti sotto un nubifragio che ha creato diversi problemi agli organizzatori, ma non è riuscito a rovinare la festa che ha visto sfilare sul palco i protagonisti della stagione con i brani che hanno fatto da colonna sonora all’estate. A trionfare è stato Alfa con la sua hit ‘A me mi piaci’, cover del celebre brano di Manu Chao "Me Gustas Tu", icona musicale dei primi anni Duemila.

RTL Power Hits Estate (1 settembre), Alfa trionfa con ‘A me mi piaci’: cosa è successo

La vittoria di Alfa non è stata una sorpresa: "A me mi piaci" ha dominato per dieci settimane consecutive le preferenze degli ascoltatori, rendendo quasi inevitabile la sua incoronazione agli RTL 102.5 Power Hits Estate 2025. Nonostante ciò, sui social non sono mancate le polemiche.

Molti utenti hanno contestato la scelta, sottolineando come il brano sia una rivisitazione di una canzone già molto nota da due decenni. Su X c’è chi ha scritto: "Comunque Alfa carino eh, ma ha vinto con una canzone già edita praticamente". Un altro ha commentato: "Nulla contro Alfa ma la sua vittoria dimostra la crisi del tormentone estivo 2025". Qualcuno ha ironizzato: "Il prossimo anno basta scrivere due strofe su Aserejé e si vince il tormentone dell’estate". Naturalmente non sono mancati i messaggi positivi. I fan di Alfa hanno esultato per il successo del 25enne genovese, primo artista di un’etichetta indipendente ad aggiudicarsi il premio principale della kermesse organizzata da RTL. "Contentissimo per Alfa, se lo merita tutto", ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: "Vittoria più che giusta, ho ascoltato solo la sua canzone per tutta l’estate".

La dedica di Alfa a Manu Chao

Dopo la premiazione, Alfa ha ringraziato pubblico e organizzatori:

"Sono davvero felicissimo ed emozionato di ricevere questo premio: questa è senza dubbio l’estate più bella della mia vita. Ringrazio RTL 102.5 e tutti i miei fan per il supporto incredibile. E ringrazio Manu Chao per aver creduto in me. È bellissimo sapere che siano stati proprio gli ascoltatori a scegliere questo brano come canzone dell’estate. Spero che nessun ragazzino scriva ‘a me mi’ in un tema d’italiano per colpa mia". Visualizza questo post su Instagram

Alessandra Amoroso assente e Stash beffato dal nubifragio

La serata ha visto sul palco un parterre d’eccezione: da Annalisa ad Anna, da Elodie a Gigi D’Alessio, passando per Giorgia, Gabbani, Orietta Berti, Fedez e molti altri. Non sono mancate però le defezioni. Blanco ha dato forfait poche ore prima della diretta per un virus intestinale, mentre Alessandra Amoroso – ormai prossima al parto – non ha accompagnato l’amica Serena Brancale nell’esibizione di "Serenata", preferendo sostenerla a distanza con un messaggio social: "Zia, siamo lì con il cuore".

Il maltempo ha invece penalizzato Stash e i The Kolors, costretti a interrompere la loro performance dopo pochi secondi a causa della pioggia battente che ha causato un malfunzionamento all’impianto audio. La decisione di non farli rientrare sul palco ha deluso i fan, come si legge in un commento: "Comunque raga a me è dispiaciuto per i The Kolors poveretti, dai potevano richiamarli".

Tutti i premi degli RTL Power Hits Estate 2025

Oltre al riconoscimento principale ad Alfa, durante la finale condotta da Paola Di Benedetto e Matteo Campese sono stati assegnati altri premi:

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 – FIMI (singolo italiano più venduto, 20 giugno-28 agosto 2025): Anna con "DÉSOLÉE"

(singolo italiano più venduto, 20 giugno-28 agosto 2025): con "DÉSOLÉE" Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 – PMI (singolo indipendente più suonato dalle radio, 23 giugno-29 agosto 2025): Alfa con "A ME MI PIACI" (ft. Manu Chao)

(singolo indipendente più suonato dalle radio, 23 giugno-29 agosto 2025): con "A ME MI PIACI" (ft. Manu Chao) Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 – SIAE (brano più suonato negli eventi musicali in Italia, 23 giugno-29 agosto 2025): Domenico Modugno con "Nel blu dipinto di blu"

(brano più suonato negli eventi musicali in Italia, 23 giugno-29 agosto 2025): con "Nel blu dipinto di blu" Premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2025 (album più venduto, agosto 2024-agosto 2025): Lazza con "Locura"

(album più venduto, agosto 2024-agosto 2025): con "Locura" Premio RTL 102.5 Power Hits Platino: Patty Pravo

