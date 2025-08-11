Kate Middleton e William cambiano casa, ma un dettaglio ‘paranormale’ ostacola il trasloco I due reali sarebbero intenzionati a cambiare residenza per problemi di spazio. Eppure l'opzione più gettonata, seppur comoda, nasconde un passato inquietante. Ecco i dettagli.

William e Kate potrebbero presto cambiare residenza. A svelarlo è il Mail On Sunday, che parla di una coppia (con annessi figli) ormai sistemata in un ambiente troppo piccolo per le esigenze della famiglia. Per questo, i futuri Re e Regina d’Inghilterra avrebbero messo gli occhi su un vecchio castello reale, costruito nell’Ottocento e quasi mai abitato fino ad ora. L’unico neo, come sottolineano alcuni esperti Royal, sarebbero eventi paranormali collegati alla possibile futura residenza della coppia. Ma Kate e William non sarebbero certo i primi, nella famiglia reale, ad aver incontrato ‘inghippi’ di questo tipo sulla loro strada. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Royal Family, William e Kate verso il trasloco (ma spaventa un dettaglio ‘paranormale’)

I due reali William e Kate Middleton stanno preparando le valigie. E la destinazione, secondo quanto riportato di recente in terra d’Albione, non sarebbe poi così lontana dall’attuale dimora, l’Adelaide Cottage. Il punto, in ogni caso, è che lo spazio inizia a scarseggiare – dopotutto i figli della coppia sono tre – e quindi l’intenzione sarebbe quella di trovare una sistemazione più confortevole per tutti.

A quanto si dice, Kate e William potrebbero decidere di trasferirsi in un vecchio castello all’interno del Windsor Great Park. Ovvero Fort Belvedere, dimora storica che è rimasta a lungo disabitata. Il castello, costruito da re Giorgio II nel 1820, è stato in passato la residenza di Edoardo VIII, zio della regina Elisabetta II. Ma a dispetto delle condizioni (probabile sia necessario un restyling, per così dire) il luogo sarebbe fornito di tutte le amenità che si confanno a una famiglia Reale: una piscina, un bagno turco, un campo da polo e uno da tennis.

L’unica pecca? Una storia di fantasmi e presenze paranormali che rischia di mettere in dubbio la scelta di Kate e consorte. Anche se, proprio il Principe e la Principessa avrebbero già convissuto con uno ‘spirito’ in passato, quando hanno risieduto nella dimora estiva di Anmer Hall. In quel caso, pare fosse il fantasma di un prete cattolico. E il figlio di Carlo III, per nulla scosso dalla vicenda, avrebbe pure ironizzato: "Nessuna vecchia tenuta sarebbe completa senza un fantasma".

Le altre opzioni per il trasloco di William e Kate

L’aspetto positivo del castello di Fort Belvedere, tuttavia, è che si trova piuttosto vicino all’attuale dimora di William e Kate. E in più non è lontano neppure dalle altre residenze reali, come il Frogmore Cottage e il Castello di Windsor. In alternativa, per la coppia potrebbe essere un’opzione concreta anche il Royal Lodge, dove al momento vive il Principe Andrea. Ma a quel punto anche il fratello di Elisabetta II sarebbe costretto a fare le valigie per nuovi lidi. Per adesso, dicono in ogni caso i giornali britannici, William e Kate possono temporeggiare. La fretta estrema di cambiare casa non c’è. Ma una soluzione andrà trovata, prima o poi. E un paio di fantasmi con cui convivere potrebbero essere il prezzo da pagare.

