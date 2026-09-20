Roy Paci ricoverato d'urgenza, annullati i concerti previsti in calendario: l'annuncio del management e come sta adesso Seri problemi di salute per Roy Paci, annullati i concerti previsti in calendario dopo l'annuncio del management. Come sta adesso e perché ha rinunciato a esibirsi

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Chi aveva segnato in agenda i concerti di questo fine settimana dovrà rinunciarci, e il motivo non è dei più tranquilli. Roy Paci è stato ricoverato d’urgenza e, secondo quanto fatto sapere dal suo entourage, dovrà affrontare un intervento chirurgico. Per questo i due live del weekend sono saltati. Il trombettista siciliano ha compiuto 57 anni appena tre giorni fa, il 16 settembre, e adesso è costretto a fermarsi. Con lui, almeno per un po’, si ferma anche la sua tromba.

La prima a parlare di ricovero è stata l’edizione palermitana di Repubblica. Lo stop ai concerti, invece, è stato annunciato dallo staff dell’artista con un post sul suo profilo Instagram. Sono poche righe, scritte con evidente affetto, e non lasciano indifferenti.

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Roy Paci, concerti annullati: cosa dice il comunicato del management

Il comunicato del management parla di "seri problemi di salute" e mette subito in chiaro le priorità: proteggere Roy Paci, dargli il tempo di sottoporsi all’operazione necessaria e di rimettersi in forze il prima possibile. Tutto il resto può aspettare.

I concerti annullati sono due. Il primo era in programma sabato 19 settembre, a Longobardi Marina, in provincia di Cosenza, dove Paci avrebbe dovuto esibirsi con gli Aretuska. Il secondo era uno degli appuntamenti più attesi del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo, domenica 20 settembre. Chi oggi controlla il programma ufficiale trova alle 22 la sigla "TBA", che indica un artista ancora da definire. Resta invece confermato il live delle 21 con RMC101, media partner dell’evento. La notizia è arrivata proprio nei primi giorni della 29ª edizione del festival, cominciata il 18 settembre e in calendario fino al 27.

Nel messaggio lo staff si scusa con il pubblico e con gli organizzatori e ringrazia chi mostrerà comprensione e rispetto in un momento così delicato. Promette anche aggiornamenti sulle nuove date e, soprattutto, sulla guarigione di quello che chiama affettuosamente il suo Maestro.

Come sta Roy Paci oggi: le ultime notizie sulla sua salute

In queste ore tutti si fanno la stessa domanda: come sta Roy Paci? Per ora la risposta più onesta è che non lo sappiamo. L’entourage non ha dato dettagli né sulla natura del problema né sui tempi di recupero. È una scelta di riserbo da rispettare, senza rincorrere voci o ipotesi che non aiutano nessuno. Le notizie vere arriveranno dai suoi canali ufficiali, ed è lì che conviene guardare.

Sappiamo che per lui il palco è casa. Nato ad Augusta, ha preso in mano la tromba a dieci anni e a tredici suonava già in alcuni dei club più noti d’Italia. Nel 1990 è partito per il Sud America, dove ha suonato cumbia e musica popolare tra Uruguay, Argentina e Brasile. Da tempo vive a Palermo, e in tutti questi anni è passato con naturalezza dal jazz allo ska, dal rock ai suoni del Mediterraneo.

Dal 2005 i suoi Aretuska sono stati la band fissa di diversi programmi tv molto seguiti. Nel 2018 è arrivato ottavo a Sanremo insieme a Diodato con Adesso. Lo scorso febbraio è tornato all’Ariston nella serata delle cover, con Samurai Jay e Belén Rodriguez, per Baila Morena di Zucchero. Quest’estate ha anche portato il suo progetto jazz nell’area archeologica di Selinunte. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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