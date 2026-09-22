Roy Paci rompe il silenzio: “Operazione riuscita, si torna a casa”. Come sta dopo il grave malore
Dopo il ricovero e l’annullamento di diverse date del tour, Roy Paci aggiorna i fan sui social: l’intervento è riuscito e ora può tornare a casa.
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