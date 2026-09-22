Roy Paci rompe il silenzio: “Operazione riuscita, si torna a casa”. Come sta dopo il grave malore

Roy Paci rompe finalmente il silenzio dopo il grave problema di salute che nei giorni scorsi lo ha costretto al ricovero in ospedale. Il trombettista e musicista siciliano ha affidato ai social un breve ma importante messaggio rivolto alle persone che, nelle ultime ore, si sono preoccupate per le sue condizioni.

Dopo l’annuncio dello staff, che aveva parlato di un momento particolarmente delicato e della necessità di un intervento, arriva ora un aggiornamento direttamente dall’artista. Con poche parole, Paci ha fatto sapere che l’operazione è andata a buon fine. E soprattutto ha rassicurato tutti con una frase che lascia intravedere un primo ritorno alla normalità: "Si torna a casa".

Roy Paci, il primo messaggio dopo il ricovero

Il messaggio pubblicato da Roy Paci arriva a poche ore dalla comunicazione con cui il suo management aveva informato il pubblico del ricovero. L’artista ha scelto di accompagnare le sue parole con un’immagine del cielo e un testo semplice, ma carico di significato. "Grazie dal profondo del cuore a tutte/i per i millemila messaggi. Operazione riuscita. Si torna a casa", ha scritto Paci, aggiungendo così un primo aggiornamento sulle sue condizioni dopo l’intervento.

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Un messaggio breve, senza entrare nei dettagli della situazione clinica, ma sufficiente a tranquillizzare le tante persone che avevano seguito con apprensione le notizie sul suo stato di salute. Il musicista ha infatti preferito mantenere il massimo riserbo sulla natura del problema che ha portato al ricovero e sull’intervento affrontato. La comunicazione rappresenta comunque un segnale positivo: dopo giorni di preoccupazione, Paci ha potuto rivolgersi personalmente al suo pubblico e far sapere di essere sulla strada del ritorno a casa.

Saltano le date del tour: ora la priorità è la salute

Il problema di salute aveva avuto conseguenze immediate anche sull’attività musicale di Roy Paci. Lo staff aveva annunciato l’annullamento dei concerti previsti il 19 e 20 settembre, rispettivamente a Longobardi Marina e San Vito Lo Capo. Nel comunicato, il management aveva parlato di seri problemi di salute, spiegando che la priorità assoluta era permettere all’artista di affrontare l’intervento e dedicarsi successivamente al necessario recupero. Per questo sono stati cancellati anche altri appuntamenti precedentemente inseriti nel calendario. Tra questi figurano le date di Cosenza e Trapani e gli ultimi tre appuntamenti del tour "FiestaGlobal", inizialmente programmati per il 25, 26 e 27 settembre. Una decisione inevitabile, vista la situazione, nonostante il dispiacere per il pubblico e per gli organizzatori.

Adesso, però, arriva la notizia che tutti aspettavano: l’operazione è riuscita. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui tempi di recupero né su un eventuale ritorno sul palco. Dopo il rientro a casa, sarà quindi necessario attendere nuovi aggiornamenti per capire quando Roy Paci potrà tornare alla musica dal vivo.