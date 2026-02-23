Trova nel Magazine
Rosso Volante, la storia vera di Eugenio Monti e quel 'bullone' che lo fece diventare un eroe: stasera in tv su Rai 1

L'incredibile vita del campione olimpico di bob va in scena su Rai 1 con Giorgio Pasotti: un momento di sport puro e una lezione di fair play.

Mara Fratus

Mara Fratus

Lunedì 23 febbraio 2026 Rai 1 trasmette in prima serata Rosso Volante, il film che porta sullo schermo la vita straordinaria del campione olimpico di bob Eugenio Monti, un uomo che ha fatto della lealtà sportiva e della passione per la velocità non soltanto una carriera, ma un vero modello di vita.

La pellicola racconta i quattro anni più intensi nella vita agonistica di Monti (interpretato da Giorgio Pasotti), dai Giochi Olimpici Invernali di Innsbruck, dove – in cima alla classifica e a un passo dall’oro – compì un gesto che ha fatto la storia, fino alla conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Grenoble 1968.

Nel 1964, con 36 anni sulle spalle e una carriera già leggendaria, Monti realizza un tempo eccellente nella gara di bob, ma un imprevisto coinvolge il rivale britannico Tony Nash: a causa della perdita di un bullone fondamentale, Nash rischia di non poter correre. Eugenio prende una decisione che farà epoca: gli presta il suo bullone, permettendo così agli avversari di portarsi a casa la medaglia più abita.

È un momento di sport puro, un’azione che costa caro in termini di gloria immediata, ma che consegna Monti alla storia come simbolo universale di fair play. Un evento televisivo da non perdere – un’occasione per riscoprire una pagina intensa della nostra storia sportiva e per lasciarsi ispirare da un protagonista che è stato, e resta, un’icona. Per non perdere nulla e conoscere tutta la storia di questo campione italiano, guardate il Video!

