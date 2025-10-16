Torna l’amore reale più hot del cinema: matrimonio da favola tra principe e politico americano nell’atteso sequel Dopo il successo del primo capitolo, Alex e Henry tornano sul grande schermo con un sequel: amore, scandali e un matrimonio reale che promette colpi di scena.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Quando è uscito nel 2023, questo film si è rivelato un grande successo: stiamo parlando di Rosso, Bianco e Sangue Blu, la rom-com LGBTQ+, che rappresenta un po’ la famiglia reale inglese, smascherando dinamiche di potere. Di recente, Amazon MGM Studios ha annunciato che ci sarà il sequel della storia d’amore tra il principe Henry e Alex, che nel primo capitolo aveva conquistato milioni di persone. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Rosso, Bianco e Sangue Blu: confermato il sequel del film

Nelle scorse ore, Amazon MGM Studios ha confermato la produzione del sequel di Rosso, Bianco e Sangue Blu, intitolato Red, White & Royal Wedding. Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez torneranno a interpretare il principe Henry e Alex Claremont-Diaz, i protagonisti che nel secondo capitolo saranno alle prese con un "matrimonio reale". Jamie Babbit dirigerà il film, mentre a sceneggiatura sarà firmata da Gemma Burgess, Matthew Lopez e Casey McQuiston, autrice del romanzo originale e parte di una squadra di produttori insieme a Greg Berlanti, Sarah Schechter, Lopez e Jennifer Salke. Julie Rapaport di Amazon MGM Studios ha dichiarato: "Dopo aver visto l’incredibile dimostrazione di affetto riservata a Rosso, bianco e sangue blu da parte dei fan di tutto il mondo, è chiaro che la storia di Alex e Henry ha davvero trovato il favore del pubblico." Ha poi proseguito spiegando: "Non potremmo essere più entusiasti di continuare questo viaggio con Jamie Babbit al timone: la sua acuta sensibilità comica e la sua narrazione toccante la rendono la regista perfetta per dare seguito alla magia del primo film, in cui Matthew López ha splendidamente portato in vita l’amato libro di Casey McQuiston. Insieme a Jamie, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Matthew, Casey, Jennifer Salke, Gemma Burgess e, naturalmente, Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez, non vediamo l’ora di regalare ai fan un nuovo indimenticabile capitolo della loro storia d’amore."

Berlanti e Schechter hanno ribadito la fiducia nella regista e la gratitudine verso i fan. McQuiston, invece, ha definito il progetto un sogno realizzato e ha ringraziato Lopez per il suo contributo.

Rosso, Bianco e Sangue Blu: com’è finito il primo capitolo

Ma di cosa parla il film del 2023 che, presto, avrà un sequel? Ve lo diciamo subito. Alex Claremont-Diaz, figlio della prima presidente donna degli Stati Uniti, Ellen Claremont, deve fingere amicizia con il principe Henry del Regno Unito dopo un incidente a un matrimonio reale, per evitare una crisi diplomatica. Tra obbligo e vicinanza, i due diventano amici e sviluppano sentimenti reciproci: Henry si dichiara gay e Alex scopre di essere bisessuale. Nel cast troviamo: Taylor Zakhar Perez, Nicholas Galitzine, Sarah Shahi, Clifton Collins Jr., Rachel Hilson, Stephen Fry, Uma Thurman, Ellie Bamber, Thomas Flynn, Malcolm Atobrah, Akshaye Khanna, Sharon D Clarke, Aneesh Sheth, Juan Castano.

Il film si conclude con un lieto fine per Alex Claremont-Diaz e il principe Henry del Regno Unito. Dopo la diffusione delle loro e-mail private, che mette a rischio carriera e reputazione, affrontano le difficoltà della loro relazione sotto i riflettori. Nonostante gli ostacoli politici e familiari, scelgono di restare insieme e lottare. La pellicola termina con loro che entrano nella casa d’infanzia di Alex ad Austin, pronti a iniziare una nuova vita insieme, mentre Alex inizia a raccontare a Henry i suoi primi passi, un segno che simboleggia l’intento di confidarsi reciprocamente per vivere serenamente. Come vi abbiamo anticipato nell’introduzione, la pellicola trae ispirazione dalla famiglia reale inglese, in particolare, svela le dinamiche di potere che spesso si celano in questi casi.

Curiosità e dove vedere in streaming Rosso, Bianco e Sangue Blu

Ci sono diverse curiosità che riguardano Rosso, Bianco e Sangue Blu. Tutte le scene del film sono state girate in Inghilterra, con ambientazioni americane ricreate nei minimi dettagli per garantire realismo, come l’Ufficio Ovale. Tra i set più iconici ci sono il ricevimento di nozze alla Goldsmiths’ Hall di Londra e il ballo tra statue al Victoria and Albert Museum, girato a orari in cui il museo era chiuso per preservare l’intimità. Somerley House nello Hampshire ha sostituito Buckingham Palace. In attesa del sequel, potrete (ri)vedere il primo capitolo in streaming su Prime Video.

