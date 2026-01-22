Rosso, Bianco e Sangue Blu 2, salta il matrimonio reale più atteso: l'annuncio di Amazon Prime Video Rosso, Bianco e Sangue Blu 2 si farà: il film sequel è attualmente in produzione ma c'è una brutta notizia per i fan e riguarda il matrimonio tanto atteso

Amazon MGM Studios ha annunciato ufficialmente l’inizio della produzione di Rosso, Bianco e Sangue Blu 2, il cui titolo ufficiale è Rosso, Bianco e Royal Wedding, l’atteso sequel del film queer che ha conquistato il pubblico nel 2023. Questa volta dietro la macchina da presa troveremo la regista Jamie Babbit, che raccoglie il testimone da Matthew López.

Rosso, Bianco e Sangue Blu 2, al via alle riprese: il cast ufficiale

Le due star assolute, Taylor Zakhar Perez (che interpreta Alex Claremont-Diaz) e Nicholas Galitzine (il Principe Henry), sono state confermate fin dall’inizio. Accanto a loro, il cast vede il ritorno di quasi tutti i volti del primo capitolo: Uma Thurman (nel ruolo della Presidente degli Stati Uniti), Sarah Shahi, Rachel Hilson, Clifton Collins Jr., Ellie Bamber, Stephen Fry e Malcolm Atobrah. Non mancano però le novità: si uniscono al progetto Henry Ashton (tra i protagonisti della nuova serie HBO Il Cavaliere dei Sette Regni) e Alex Høgh Andersen (noto per Vikings).

Chi si sposa nel sequel? L’annuncio dei protagonisti

La trama di questo secondo capitolo è ancora un mistero, ma il titolo suggerisce chiaramente che sarà celebrato un matrimonio reale. Ciò che però speravano i fan della coppia protagonista è stato presto smentito da un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale (che trovate qui): non saranno Alex e Henry a sposarsi (per ora). Nel filmato, i due protagonisti, oltre ad annunciare l’inizio della produzione del sequel, hanno spiegato che le nozze riguardano la Principessa Beatrice (interpretata da Ellie Bamber), sorella di Henry. Galitzine ha poi ulteriormente smorzato l’entusiasmo dei fan su un possibile matrimonio tra i due protagonisti dichiarando: "È ancora molto lontano, a questo punto".

La sceneggiatura è frutto di una collaborazione d’eccezione tra l’autore del romanzo originale Casey McQuiston, il regista del primo film Matthew López e Gemma Burgess. Tra i produttori figurano nomi di spicco come Greg Berlanti e Jennifer Salke.

Dove vedere il primo film in streaming

Il lancio di questo sequel arriva in un momento d’oro per le storie "da nemici ad amanti" (enemies-to-lovers). Il successo del film si inserisce infatti nel filone di produzioni recenti come Heated Rivalry, la serie HBO Max che ha ottenuto ottimi ascolti trattando tematiche affini. Ricordiamo infine che il cast ha subito una variazione dell’ultimo minuto: Timothy Busfield è stato escluso dal progetto (e da un’altra commedia romantica Amazon) a seguito di gravi accuse di abusi sessuali su minori.

In attesa dell’uscita del film sequel, potrete (ri)vedere il primo capitolo in streaming su Prime Video.

