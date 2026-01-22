Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Rosso, Bianco e Sangue Blu 2, salta il matrimonio reale più atteso: l'annuncio di Amazon Prime Video

Rosso, Bianco e Sangue Blu 2 si farà: il film sequel è attualmente in produzione ma c'è una brutta notizia per i fan e riguarda il matrimonio tanto atteso

Amazon MGM Studios ha annunciato ufficialmente l’inizio della produzione di Rosso, Bianco e Sangue Blu 2, il cui titolo ufficiale è Rosso, Bianco e Royal Wedding, l’atteso sequel del film queer che ha conquistato il pubblico nel 2023. Questa volta dietro la macchina da presa troveremo la regista Jamie Babbit, che raccoglie il testimone da Matthew López.

Rosso, Bianco e Sangue Blu 2, al via alle riprese: il cast ufficiale

Le due star assolute, Taylor Zakhar Perez (che interpreta Alex Claremont-Diaz) e Nicholas Galitzine (il Principe Henry), sono state confermate fin dall’inizio. Accanto a loro, il cast vede il ritorno di quasi tutti i volti del primo capitolo: Uma Thurman (nel ruolo della Presidente degli Stati Uniti), Sarah Shahi, Rachel Hilson, Clifton Collins Jr., Ellie Bamber, Stephen Fry e Malcolm Atobrah. Non mancano però le novità: si uniscono al progetto Henry Ashton (tra i protagonisti della nuova serie HBO Il Cavaliere dei Sette Regni) e Alex Høgh Andersen (noto per Vikings).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Chi si sposa nel sequel? L’annuncio dei protagonisti

La trama di questo secondo capitolo è ancora un mistero, ma il titolo suggerisce chiaramente che sarà celebrato un matrimonio reale. Ciò che però speravano i fan della coppia protagonista è stato presto smentito da un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale (che trovate qui): non saranno Alex e Henry a sposarsi (per ora). Nel filmato, i due protagonisti, oltre ad annunciare l’inizio della produzione del sequel, hanno spiegato che le nozze riguardano la Principessa Beatrice (interpretata da Ellie Bamber), sorella di Henry. Galitzine ha poi ulteriormente smorzato l’entusiasmo dei fan su un possibile matrimonio tra i due protagonisti dichiarando: "È ancora molto lontano, a questo punto".

La sceneggiatura è frutto di una collaborazione d’eccezione tra l’autore del romanzo originale Casey McQuiston, il regista del primo film Matthew López e Gemma Burgess. Tra i produttori figurano nomi di spicco come Greg Berlanti e Jennifer Salke.

Dove vedere il primo film in streaming

Il lancio di questo sequel arriva in un momento d’oro per le storie "da nemici ad amanti" (enemies-to-lovers). Il successo del film si inserisce infatti nel filone di produzioni recenti come Heated Rivalry, la serie HBO Max che ha ottenuto ottimi ascolti trattando tematiche affini. Ricordiamo infine che il cast ha subito una variazione dell’ultimo minuto: Timothy Busfield è stato escluso dal progetto (e da un’altra commedia romantica Amazon) a seguito di gravi accuse di abusi sessuali su minori.

In attesa dell’uscita del film sequel, potrete (ri)vedere il primo capitolo in streaming su Prime Video.

Potrebbe interessarti anche

Rosso, Bianco e Sangue Blu, confermato il sequel del film in streaming su Prime Video

Torna l’amore reale più hot del cinema: matrimonio da favola tra principe e politico americano nell’atteso sequel

Dopo il successo del primo capitolo, Alex e Henry tornano sul grande schermo con un ...
Game of Thrones, i sequel su Jon Snow e Arya e il prequel su Aegon: il futuro della saga

Game of Thrones, tutti i film in arrivo: dal sequel su Jon Snow e Arya al prequel su Aegon

Ecco tutto ciò che ci aspetta nel futuro di Game of Thrones, tra film in sviluppo, s...
Justice League, Zack Snyder pubblica foto mai viste e scene segrete dei sequel

Justice League, Zack Snyder svela le scene segrete del sequel: la descrizione completa

Zack Snyder ha pubblicato su Instagram alcune foto inedite del dietro le quinte di J...
Sergio Castellitto ed Emanuela Fanelli

HBO Max è già un successo nel bel paese: arrivano nuove serie italiane con Fanelli e Castellitto e tanti altri

Tutte le novità imperdibili tra serie, film, produzioni originali italiane e grandi ...
Una di Famiglia 2, il sequel del film con Sydney Sweeney si farà

È ancora al cinema ed è il thriller erotico che ha stregato tutti, ma la passione non è finita: il grande annuncio

Sydney Sweeney riprende il ruolo di Millie nel sequel già confermato di Una di Famig...
Sydney Sweeney sarà la protagonista di un nuovo film intitolato L'Usanza del Paese

Sydney Sweeney oltre la sua bellezza disarmante: presto al cinema come produttrice e protagonista

Nel suo nuovo film, Sydney Sweeney incarna una protagonista audace e pericolosa che ...
Ale Cross 2, Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione della serie

Amazon Prime Video mette mano al portafogli per la seconda stagione della serie record: cast atomico

La nuova stagione di Alex Cross arriva su Prime Video: indizi inquietanti, un killer...
godzilla

Godzilla Minus Zero arriva al cinema ed è più vicino che mai: quando vedremo il ritorno del Re dei Kaiju

Toho annuncia la data d’uscita di Godzilla Minus Zero, sequel diretto di Minus One: ...
Prime Video e Warner Bros Discovery firmano accordo di distribuzione per HBO Max

Amazon Prime Video, accordo segreto con Warner Bros per HBO Max: cosa vedremo in esclusiva in Europa

Prime Video porta HBO Max in Europa: nuovi contenuti esclusivi e imperdibili. Gli ab...

Personaggi

Jessie Buckley

Jessie Buckley
Finn Wolfhard

Finn Wolfhard
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
Lily Collins

Lily Collins

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963