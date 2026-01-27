Rosso, Bianco e Sangue Blu 2, un'attrice di Game of Thrones sarà l'erede al trono del sequel? Un volto ben noto di Game Of Thrones entra nel cast del sequel del film tratto dal romanzo di Casey McQuinston: ecco chi è

Su Prime Video sta per arrivare in streaming Red, White & Royal Wedding, sequel di Rosso, bianco & Sangue blu, commedia romantica tratta dall’omonimo romanzo di Casey McQuiston con protagonisti Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine. La storia d’amore tra Alex ed Henry sta per ricevere un nuovo capitolo, oltre a diversi nuovi volti. Tra questi, uno in particolare farà impazzire i fan. Sta per unirsi al cast di Rosso, bianco & Sangue blu 2, infatti, una ben nota star di Game of Thrones. Ecco tutto ciò che sappiamo in merito al momento.

Rosso, Bianco e Sangue Blu 2: Lena Headey di Game of Thrones si unisce al cast in streaming su Prime Video

Secondo quanto annunciato da Amazon MGM Studios, Lena Headey rientra tra le interessanti novità di Rosso, Bianco & Sangue Blu 2. Al suo fianco ci sarà anche la star del Saturday Night Live Chloe Fineman. Il volto di Cersei Lannister nella fortunatissima serie HBO Game of Thrones entra nel cast del sequel di Rosso, bianco & Sangue Blu nei panni della principessa Catherine, madre del principe Henry e apparente erede al trono britannico.

Per quanto riguarda Fineman, invece, non è stato ancora identificato il suo ruolo. Anche i dettagli della trama ad oggi risultano pressoché sconosciuti, considerato che l’autore del romanzo non ha pubblicato un sequel diretto, sebbene sia stato coinvolto nella realizzazione della sceneggiatura del sequel cinematografico. Red, White & Royal Wedding seguirà ancora una volta le vicende del principe britannico Henry e del primogenito della presidente degli Stati Uniti Alex Claremont-Diaz.

Cosa sappiamo di Rosso, Bianco e Sangue Blu 2 e quando esce

La produzione di Red, White & Royal Wedding non ha badato a spese per quanto riguarda il cast. Tra i grandi nomi che torneranno troviamo Uma Thurman, nei panni di Ellen Claremont. Assieme a lei anche Sarah Shahi, Rachel Hilson, Ellie Bamber, Clifton Collins Jr., Stephen Fry, Thomas Flynn, Aneesh Sheth e Malcolm Atobrah. Tra i volti nuovi Henry Ashton e Alex Høgh Andersen.

Avvicendamento anche alla regia: il primo capitolo era stato diretto da Matthew Lopez, che questa volta è stato coinvolto soltanto come co-sceneggiatore. Dietro la macchina da presa troviamo Jamie Babbit. Lo script è opera di Ted Malawer e Matthew López con il supporto di Casey McQuiston e Gemma Burgess. Stando a quanto appreso dai social, le riprese del sequel sono attualmente in corso, ma ad oggi non è stata ancora comunicata una data d’uscita ufficiale.

