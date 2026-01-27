Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Rosso, Bianco e Sangue Blu 2, un'attrice di Game of Thrones sarà l'erede al trono del sequel?

Un volto ben noto di Game Of Thrones entra nel cast del sequel del film tratto dal romanzo di Casey McQuinston: ecco chi è

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Su Prime Video sta per arrivare in streaming Red, White & Royal Wedding, sequel di Rosso, bianco & Sangue blu, commedia romantica tratta dall’omonimo romanzo di Casey McQuiston con protagonisti Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine. La storia d’amore tra Alex ed Henry sta per ricevere un nuovo capitolo, oltre a diversi nuovi volti. Tra questi, uno in particolare farà impazzire i fan. Sta per unirsi al cast di Rosso, bianco & Sangue blu 2, infatti, una ben nota star di Game of Thrones. Ecco tutto ciò che sappiamo in merito al momento.

Rosso, Bianco e Sangue Blu 2: Lena Headey di Game of Thrones si unisce al cast in streaming su Prime Video

Secondo quanto annunciato da Amazon MGM Studios, Lena Headey rientra tra le interessanti novità di Rosso, Bianco & Sangue Blu 2. Al suo fianco ci sarà anche la star del Saturday Night Live Chloe Fineman. Il volto di Cersei Lannister nella fortunatissima serie HBO Game of Thrones entra nel cast del sequel di Rosso, bianco & Sangue Blu nei panni della principessa Catherine, madre del principe Henry e apparente erede al trono britannico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Per quanto riguarda Fineman, invece, non è stato ancora identificato il suo ruolo. Anche i dettagli della trama ad oggi risultano pressoché sconosciuti, considerato che l’autore del romanzo non ha pubblicato un sequel diretto, sebbene sia stato coinvolto nella realizzazione della sceneggiatura del sequel cinematografico. Red, White & Royal Wedding seguirà ancora una volta le vicende del principe britannico Henry e del primogenito della presidente degli Stati Uniti Alex Claremont-Diaz.

Cosa sappiamo di Rosso, Bianco e Sangue Blu 2 e quando esce

La produzione di Red, White & Royal Wedding non ha badato a spese per quanto riguarda il cast. Tra i grandi nomi che torneranno troviamo Uma Thurman, nei panni di Ellen Claremont. Assieme a lei anche Sarah Shahi, Rachel Hilson, Ellie Bamber, Clifton Collins Jr., Stephen Fry, Thomas Flynn, Aneesh Sheth e Malcolm Atobrah. Tra i volti nuovi Henry Ashton e Alex Høgh Andersen.

Avvicendamento anche alla regia: il primo capitolo era stato diretto da Matthew Lopez, che questa volta è stato coinvolto soltanto come co-sceneggiatore. Dietro la macchina da presa troviamo Jamie Babbit. Lo script è opera di Ted Malawer e Matthew López con il supporto di Casey McQuiston e Gemma Burgess. Stando a quanto appreso dai social, le riprese del sequel sono attualmente in corso, ma ad oggi non è stata ancora comunicata una data d’uscita ufficiale.

Potrebbe interessarti anche

Rosso, Bianco e Sangue Blu 2, inizia la produzione: l'annuncio di Alex e Henry in un video

Rosso, Bianco e Sangue Blu 2, salta il matrimonio reale più atteso: l'annuncio di Amazon Prime Video

Rosso, Bianco e Sangue Blu 2 si farà: il film sequel è attualmente in produzione ma ...
Rosso, Bianco e Sangue Blu, confermato il sequel del film in streaming su Prime Video

Torna l’amore reale più hot del cinema: matrimonio da favola tra principe e politico americano nell’atteso sequel

Dopo il successo del primo capitolo, Alex e Henry tornano sul grande schermo con un ...
Game of Thrones, i sequel su Jon Snow e Arya e il prequel su Aegon: il futuro della saga

Game of Thrones, tutti i film in arrivo: dal sequel su Jon Snow e Arya al prequel su Aegon

Ecco tutto ciò che ci aspetta nel futuro di Game of Thrones, tra film in sviluppo, s...
A Knight of the Seven Kingdoms: prime recensioni e punteggio Rotten Tomatoes della serie

Game of Thrones, la serie prequel A Knight of the Seven Kingdoms è un flop? Le recensioni spiazzanti

Le prime recensioni di A Knight of the Seven Kingdoms preannunciano un nuovo grande ...
Justice League, Zack Snyder pubblica foto mai viste e scene segrete dei sequel

Justice League, Zack Snyder svela le scene segrete del sequel: la descrizione completa

Zack Snyder ha pubblicato su Instagram alcune foto inedite del dietro le quinte di J...
HBO Max: quando arriva in Italia e da che ora sarà disponibile il nuovo abbonamento streaming

HBO Max: quando arriva in Italia e da che ora sarà disponibile il nuovo abbonamento streaming

A che ora e da quando sarà disponibile in Italia il nuovo portale di streaming di pr...
Kit Harington e Sophie Turner, da fratelli in Game of Thrones ad amanti in The Dreadful: il trailer

Kit Harington e Sophie Turner, da fratelli in Game of Thrones ad amanti nel nuovo film: il trailer

Kit Harington e Sophie Turner ancora insieme, questa volta da amanti e non fratelli....
A Knight of the Seven Kingdoms: prime recensioni e punteggio Rotten Tomatoes della serie

HBO Max, Sky e NOW uniscono le forze per il sequel di Games of Thrones, ma i fan reagiscono malissimo

La seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms è in arrivo, ma i dettagli riv...
Finché Morte Non Ci Separi 2, anticipata l'uscita del film sequel

Il sequel che tutti temono arriverà prima del previsto: preparatevi a sopravvivere a un incubo più folle e spietato

Una mossa a sorpresa dagli Studios scuote il calendario delle uscite: l’atteso ritor...

Personaggi

Jessie Buckley

Jessie Buckley
Finn Wolfhard

Finn Wolfhard
Edoardo Miulli

Edoardo Miulli
Federico Cesari

Federico Cesari

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963