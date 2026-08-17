Addio Rossella Diaco, la causa della morte della conduttrice di Rai Isoradio: la malattia e l’ultimo messaggio
La storica voce di Isoradio si è spenta oggi lunedì 17 agosto 2026: la carriera in Rai e il saluto, mercoledì i funerali a Roma
È morta Rossella Diaco, volto e voce di Rai Isoradio, emittente che per anni ha accompagnato milioni di automobilisti lungo le strade italiane. Una lunga carriera trascorsa davanti ai microfoni, iniziata nelle radio private e proseguita in Rai dal 1983. La conduttrice aveva raccontato pubblicamente la sua malattia poche settimane fa, affidando ai social un messaggio carico di sofferenza ma anche di gratitudine verso chi continuava a starle vicino. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli
Rossella Diaco è morta: una vita dedicata alla radio
Nata a Toronto, Rossella Diaco aveva respirato fin da giovane la passione per il mondo radiofonico. A trasmetterle questo interesse era stato anche il padre (il quale si era trasferito proprio in Canada per studiare all’università e poi lavorare in radio), insieme all’ascolto delle trasmissioni di Renzo Arbore. Nel 1983 l’ingresso in Rai entrò in Rai (grazie a Discosfida, una selezione di dj ideata da Elio Molinari il cui commissario d’esame era proprio Arbore) segnò l’inizio di un percorso professionale durato oltre quarant’anni. Tra il 1998 e il 2011 lavorò per Rai International, per poi passare al Cciss e, dal 2020, a Isoradio. Una presenza legata soprattutto all’informazione e alla compagnia degli automobilisti, in una rete nata nel 1989 e diventata negli anni un punto di riferimento per chi percorre le autostrade italiane. Isoradio trasmette in isofrequenza in diverse regioni e, nelle gallerie attrezzate, rappresenta l’unica emittente FM in grado di mantenere la ricezione.
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L’ultimo messaggio e l’addio
A fine luglio, Rossella Diaco aveva deciso di rompere il silenzio sui social per parlare delle sue condizioni di salute. In un post pubblicato lo scorso 27 luglio la storica voce di Isoradio aveva spiegato di trovarsi in ospedale e di essere impegnata in una difficile battaglia contro una grave malattia. Aveva raccontato delle terapie che non avevano dato gli esiti sperati e delle forze che progressivamente venivano meno, ringraziando allo stesso tempo quanti continuavano a farle sentire il proprio affetto. Parole che oggi assumono il significato di un ultimo saluto al pubblico che l’aveva seguita per tanti anni. I funerali sono previsti mercoledì mattina alle 10:30 a Roma, nella parrocchia dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, in via del Cenacolo 43, nella zona de La Storta. Con la sua scomparsa, la radio italiana perde una voce che ha accompagnato generazioni di ascoltatori.
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