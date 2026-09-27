Rossella Brescia e la confessione su Maria De Filippi: "Mi ha lasciata andare". Perché è andata via da Amici
Rossella Brescia ha raccontato un retroscena sul talent Amici e sul suo rapporto con Maria De Filippi
Rossella Brescia è stata una delle protagoniste di Amici di Maria De Filippi, per cui ha ricoperto il ruolo di ballerina professionista. Anni di lavoro in quello studio, poi la scelta di andare via. In un’intervista rilasciata per Specchio, l’inserto de La Stampa, l’artista ha raccontato le tappe più decisive della sua carriera tra tv, teatro e cinema.
Rossella Brescia e la sua uscita di scena dal talent Amici
"In molti mi hanno dato della matta" – ha esordito Brescia – "L’unica che non l’ha mai fatto è stata Maria: era dispiaciuta che lasciassi la scuola di Amici ma la sua fiducia mi ha permesso di spiccare il salto. È stata più che un’amica: è la mia madre artistica".
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A tal proposito, ha anche svelato che la conduttrice – ad un certo punto – l’ha lasciata andare, dandole così l’opportunità di volare verso altre esperienze professionali che l’hanno sicuramente fatta crescere. Nel corso degli anni, ha comunque commesso degli errori, come quello relativo – da lei svelato – al no detto a Giuseppe Tornatore per il film Malena.
"Quanto alle scelte televisive, ho fatto l’errore opposto: talvolta ho accettato proposte che avrei dovuto declinare. Ero troppo piccola e mi sono lasciata convincere" – ha continuato – "Tornando indietro per esempio non rifarei Uman – take control!: un bel reality ma che non era nelle mie corde. C’è poi da dire che quando decido qualcosa, non mi ferma più nessuno. Proprio come mio padre".
La malattia del padre e il lutto
Nel corso della stessa intervista, Rossella Brescia ha parlato anche di suo padre, affetto di Alzheimer. "È una malattia che ti toglie la dignità" – ha confessato – "Lui, che non voleva nemmeno farsi vedere per casa in mutande, si è ritrovato a farsi lavare da me". Lo ha inoltre definito discreto e indipendente, un uomo che non avrebbe mai desiderato così tanto clamore intorno a lui.
"Giorno dopo giorno, restava sempre meno di lui" – ha detto parlando del lutto che l’ha colpita – "l’ho perso molto prima di quando è effettivamente morto". E ancora: "Mamma ha tenuto fino all’ultimo la mano di papà stretta nella sua, ma lei stessa si è dovuta arrendere all’evidenza che aveva bisogno di aiuto". Parlando della solitudine, Brescia ha invece affermato di essere tornata single dopo 20 anni e di aver capita che questa può essere un’alleata che permettere di riflettere su sé stessa, di prendersi i suoi spazi e tempi.
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