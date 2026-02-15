Rossella Brescia a Verissimo: "Luciano Cannito? Avrei preferito maggiore chiarezza: capitolo chiuso, mi godo la vita da single" La ballerina ospite del salotto di Silvia Toffanin risponde gelida all'ex che ieri, nello stesso studio, aveva speso per lei parole di grande affetto

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 15 febbraio di Verissimo c’è Rossella Brescia. Ballerina, attrice, spaker radiofonica, l’ospite racconta alla conduttrice che la sua prima ambizione in realtà, era molto lontana dal mondo dello spettacolo: "Sognavo di farmi suora, mia mamma era felice. Mettevo gli stracci da cucina in testa. Poi ho visto un video in cui ballava Alessandra Ferri e mi sono completamente innamorata della danza, volevo solo ballare, sempre ballare"

Verissimo, Rossella Brescia gelida su Luciano Cannito: "Porta chiusa, sta diventando una telenovela turca"

Giovanissima, Rossella Brescia ha partecipato alle selezioni di Miss Italia, ma non ne conserva un gran ricordo: "E’ stato traumatico per me.. Un organizzatore regionale mi diceva che ero brutta e non potevo vincere. Me ne sono andata. Avevo vinto alcune fasce, c’erano aspettative del paese, ma non era la mia strada, anche perché a fare la modella io mi annoiavo proprio, io volevo fare".

Anche realizzare il sogno della danza non è stato immediato: Avevo troppe forme per la danza di teatro, in quell’ambiente sono tutte leggerissime, ma decisi che questa volta non avrei ascoltato chi mi denigrava e sarei andata avanti con la mia strada. Ho fatto alcuni programmi in tv e poi a Mediaset". Ed è qui, a Buona Domenica, il programma di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, che si fa conoscere da tutta Italia.

Nel corso dell’intervista però, come sempre, Silvia Toffanin vuole anche parlare d’amore, e inizia dicendo che ieri ha ospitato l’ex di Rossella Brescia, il regista Luciano Cannito e le fa vedere un rvm in cui il regista, parla di un amore che non finirà mai per la ex. Il suo commento al rientro in studio? Piuttosto freddo: "Io non ho capito..." dice la ballerina, "So, come dice lui, che gli amori si trasformano, però diventano qualcos’altro, forse meglio tante volte perché sai che c’è una persona su cui contare. Posso dire che…sì, avrei preferito un po’ di chiarezza in più, perché anche in questo video parla di una terza persona e che non mi voleva mancare di rispetto, quindi c’era una terza persona?" si chiede Rossella Brescia, che però ormai ne parla senza alcun trasporto e infatti subito dopo aggiunge: "Ma adesso basta, sono andata avanti, rischia di diventare una serie turca. Gli voglio bene e gliene vorrò sempre. È venuto anche a vedere la prima del mio film, mi dà il sostegno da amico. Poi certo, vent’anni non si cancellano così, ma porta aperta ormai no. Anche perché non sono mai stata single, e adesso mi sto godendo questa condizione scoprendo che non è affatto male. Poi certo, l’amore a un certo punto ti manca nel senso che ti manca una persona con cui condividere, ma io non sono ancora a quel punto e al momento sto bene così, poi si vedrà".

