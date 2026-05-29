Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Rossella Brescia, la vita che cambia davvero: la rinascita dopo il dolore e quel film che oggi suona come un presagio

Nel film Tutta un'altra vita recita un cameo insieme a Enrico Brignano. Poi sono arrivati la fine dell’amore, la malattia e i lutti che hanno cambiato per sempre la sua vita

Diego Scappini

Diego Scappini

Giornalista

Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

Rossella Brescia, la vita che cambia davvero: la rinascita dopo il dolore e quel film che oggi suona come un presagio
IPA

Una mattina vi svegliate e scoprite che la vostra vita non è più quella che conoscevate. È un po’ la sensazione che attraversa Tutta un’altra vita (2019), la commedia con Enrico Brignano, Ilaria Spada e Paolo Sassanelli, dove un uomo qualunque finisce dentro un’esistenza che non era la sua. Nel film c’è anche Rossella Brescia, al suo primo ruolo al cinema: una partecipazione piccola ma precisa, quasi uno scherzo del destino, perché quel titolo – allora solo una battuta di sceneggiatura – qualche anno dopo sarebbe diventato un presagio della sua vita reale.

La fine improvvisa di una storia lunga vent’anni

La sua "altra vita" è iniziata nel 2024, quando la lunga storia con Luciano Cannito si è chiusa all’improvviso. «Non l’ho deciso io», ha raccontato. Una frase che basta da sola a far capire lo choc, la fatica di rimettere insieme i pezzi, il tentativo di salvare qualcosa che però non si poteva più salvare. Vent’anni insieme non li puoi cancellare come un progetto televisivo andato male: ti cambiano la vita, la casa, le abitudini.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La convivenza con l’endometriosi e il peso delle domande

Mentre cercava di capire come ripartire, però, c’era un’altra battaglia che non ha mai smesso di combattere: l’endometriosi. Una malattia che chi non conosce spesso liquida come un fastidio, ma che per chi la vive è un dolore che ti condiziona l’esistenza come testimoniato, per esempio, anche da Giorgia Soleri. Rossella ha subito due interventi, ha dovuto rallentare, rinunciare a lavori, ricalibrare la carriera. E poi c’è il tema della maternità, che per Rossella Brescia è stato un percorso pieno di tentativi e di delusioni. «Sono gli altri che te lo fanno pesare», disse una volta, spiegando quanto fosse difficile rispondere alle domande insistenti, come se una donna dovesse giustificarsi per ciò che non è accaduto.

Il 2025 dei lutti e della fragilità

Come se non bastasse, poi, il 2025 è stato l’anno più duro: tre lutti in quattro mesi. Il padre, malato di Alzheimer, che non la riconosceva più. Due zie scomparse a distanza di poche settimane. Un dolore dietro l’altro, di quelli che ti tolgono l’aria e ti obbligano a fermarti, anche quando non vorresti.

La Rossella di oggi tra lavoro, cinema e normalità da ricostruire

Ed è qui che si chiude il cerchio con Tutta un’altra vita. A volte la vita cambia direzione senza chiederti il permesso e allora che fai? Ti rialzi come puoi non perchè devi dimostrare qualcosa, ma per rimettere ordine. Rossella Brescia ha ripreso a lavorare, a ballare, a stare sui palchi dei teatri e in radio ed è pure tornata sul set: nel 2025 ha recitato in Jastimari – Il rifugio, un film indipendente diretto da Riccardo Cannella ambientato sui monti di Palermo, dove lei interpreta un ruolo secondario ma intenso, legato proprio ai temi della perdita e della ricostruzione.

Potrebbe interessarti anche

rossella erra sfogo

Rossella Erra, lo sfogo durissimo: "È arrivato il momento di dire basta", cosa è successo e perché è furiosa

Rossella Erra ha "denunciato" i comportamenti degli haters, pubblicando un post soci...
Un Posto al Sole, intervista Vladimir Randazzo, Nunzio Cammarota

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 9 aprile 2026: Nunzio e Rossella se ne vanno

Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 9 aprile 2026: con l'appartamento allagato i...
IPDS, Marcello

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 8 maggio 2026: Marcello e il cattivo presagio

Le trame del Paradiso di venerdì 8 maggio 2026: mentre Irene scopre che Cesare è sco...
UPAS, Greta e Cristina

Un posto al sole, le anticipazioni dal 1 al 5 giugno 2026: paura per Cristina (e Greta)

Le trame di UPAS per la settimana dal 1 al 5 giugno: la ragazza ha un terribile atta...
Anticipazioni la forza di una donna su Canale 5

La forza di una donna, l'ultima puntata diventa un evento su Canale 5: tutte le anticipazioni sul gran finale della soap campione di ascolti

L'ultima puntata con la serie che racconta la vita di Bahar in prima serata: e ci sa...
UPAS, Greta

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 14 aprile 2026: Greta dice di no

Le trame di Un Posto al Sole di martedì 14 aprile 2026: Cristina torna a casa e Stef...
UPAS, Cristina

La prossima settimana con Un posto al sole: cosa succede dal 13 al 17 aprile

Le anticipazioni complete della soap di Rai 3 dal lunedì al venerdì: Ornella prende ...
Stefano De Martino, conduttore di 'Affari tuoi'

Stasera in tv, De Martino sfida la finale di Coppa Italia Lazio-Inter

Cosa vedere stasera in tv? Harrison Ford con Il richiamo della foresta (Italia 1) co...
UPAS, Eduardo e Angelo

Un posto al sole, le anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2026: furto clamoroso a Palazzo Palladini

Le trame di Un posto al sole per la settimana dal 20 al 24 aprile 2026: mentre le ge...

Salute

Herpes zoster e diabete

Fragilità, prevenzione e vaccinazione

LEGGI

Personaggi

Patrizia Griffini

Patrizia Griffini
Enrico Borello

Enrico Borello
Enrico Brignano

Enrico Brignano
Angelo Russo

Angelo Russo

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963