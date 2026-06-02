Una star amatissima di Pretty Little Liars affronta la storia che sconvolse l’America: la verità sulla tragedia di Rosemary Kennedy
Sasha Pieterse sarà Rosemary Kennedy nel thriller psicologico che racconta la sua storia dal punto di vista della sorella di JFK, segnata dalla lobotomia.
Una delle pagine più dolorose e controverse della storia della famiglia Kennedy sta per arrivare sul grande schermo. Sasha Pieterse, nota al grande pubblico per il ruolo di Alison DiLaurentis nella serie di successo Pretty Little Liars, interpreterà Rosemary Kennedy nel thriller psicologico Rosemary. Il film racconterà dal punto di vista della giovane donna la sua drammatica vicenda, ma anche le conseguenze di una decisione che ha cambiato drasticamente il suo estino. A guidare il progetto, Mike Medavoy. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Rosemary, Sasha Pieterse protagonista del film sulla tragica storia di Rosemary Kennedy: di cosa parla
Siamo abituati a vederla tra amiche e misteri ma, molto presto, potremmo vederla in una storia inedita. Sasha Pieterse, famosissima per Pretty Little Liars, sarà la protagonista di Rosemary, film che racconta la vita di Rosemary Kennedy dal suo punto di vista, cioè quello della donna. La storia ripercorre la vicenda della sorella di John F. Kennedy e dei senatori Robert e Ted Kennedy, che fin da bambina mostrò difficoltà nello sviluppo e, da adulta, problemi comportamentali. A 23 anni il padre Joseph P. Kennedy Sr. decise di sottoporla a una lobotomia, intervento che la rese permanentemente disabile. Dopo l’operazione, Rosemary visse per gran parte della sua vita nell’istituto St. Coletta in Wisconsin, lontana dalla famiglia, fino alla morte per cause naturali nel 2005, a 86 anni.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il film sarà scritto e diretto da Cory Todd Hughes e Adrian Speckert e prodotto da diverse figure tra cui Mike Medavoy, Emanuele Moretti e The Motus Studios, con il coinvolgimento di Nick Medavoy e Kaan Karahan. La pellicola, inoltre, si basa su un articolo di All That’s Interesting che racconta la vicenda di Rosemary Kennedy, sorella di JFK, sottoposta a lobotomia e successivamente internata in una struttura psichiatrica.
Rosemary, un film che potrebbe far discutere
Secondo la produzione, il progetto non sarà solo un biopic storico ma un thriller psicologico centrato sull’esperienza soggettiva di Rosemary, esplorando temi come autonomia, dignità e identità, oltre alle conseguenze della decisione del padre. Sasha Pieterse ha spiegato di essere attratta dal fatto che il film restituisca complessità e umanità al personaggio: "La storia di Rosemary è stata raccontata a frammenti. Ciò che mi ha attratto di questo progetto è il modo in cui la esplora come persona, non come simbolo, ma come un essere umano a tutto tondo, con sogni e vulnerabilità".
I registi, invece, hanno sottolineato l’intento di raccontare la storia come un viaggio interiore e non come una semplice cronaca storica: "Questo film riprende una storia rimasta a lungo nell’ombra e pone Rosemary al centro, non come una nota a piè di pagina in una dinastia politica, ma come una giovane donna con speranze, paure e una voce che non è mai stata veramente ascoltata."
Potrebbe interessarti anche
Scarlett Johansson: tutti vogliono lei, anche questo noto regista non ha dubbi. Ecco come ha convinto l'attrice a recitare nel suo nuovo film
Dopo Eddington, Ari Aster riparte con Scapegoat e affida il ruolo principale a Scarl...
Film Netflix, uscite di giugno 2026: John Cena torna a recitare e i retroscena del Brasile nella Coppa del Mondo del 1994
Giugno 2026 su Netflix tra true crime, thriller e drammi familiari: un mese che alte...
Resident Evil, il nuovo film di Zach Cregger è claustrofobico e il ritmo è sfrenato: farà male stare al passo del protagonista
Il regista di Weapons e Barbarian si tuffa nel franchise di zombie più famoso della ...
Jerry Calà, stasera in TV il suo cult indimenticabile: un film (da spalla) diventato leggendario
Dall’animazione di Kung Fu Panda 3 su Italia 1 all’action di The Divergent Series: A...
L'addio al personaggio più amato: si ritira definitivamente
Stasera, lunedì 27 aprile 2026, Fantozzi va in pensione, capolavoro comico del 1988....
L’estate dei segreti perduti, il teen drama tratto dal libro ha un finale shock che ha conquistato tutti - Le differenze
A pochi giorni dalla sua uscita in streaming, questa serie tv è già la più vista e a...
Rocío Muñoz Morales, come ha scoperto di essere tradita: la storia
Questa sera, martedì 24 marzo 2026, "Tu mi nascondi qualcosa" con l'ex di Raoul Bova...
Netflix, le serie di giugno 2026: dal ritorno di Avatar alla verità mai detta su Michael Jackson
Con giugno 2026 Netflix punta sulle serie: tra thriller, docuserie e grandi ritorni ...