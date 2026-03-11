Rose Villain è incinta, l’annuncio dolcissimo con una canzone inedita e speciale: "Mi sento dentro un uragano" La cantante milanese ha rivelato di essere in dolce attesa attraverso un video condiviso sui social: si tratta del primo figlio

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Rose Villain è incinta. La cantante milanese, infatti, ha rivelato pubblicamente di essere in dolce attesa. Attraverso un video (con tanto di canzone dedicata), l’artista – Rosa Luini all’anagrafe – ha annunciato la sua gravidanza sui social, tra gli applausi e le lacrime commosse di tantissimi vip e colleghi. Per Rose e suo marito (nonché suo produttore) Andrea Ferrari, in arte Sixpm, si tratta del primo figlio. Scopriamo tutti i dettagli.

Rose Villain incinta, l’annuncio: chi è il padre

L’annuncio è arrivato nella mattinata di oggi mercoledì 11 marzo 2026: Rose Villain è incinta. La cantante – Rosa Luini all’anagrafe – ha svelato di essere in dolce attesa attraverso un video condiviso sui social sulle note della canzone ‘Tuttaluce’, dedicata all’arrivo del suo primo figlio. Rose ha sposato il suo produttore Andrea Ferrari, in arte Sixpm, il 23 maggio del 2022. A quasi quattro anni dal matrimonio tenutosi a New York, dunque, la famiglia è finalmente pronta ad allargarsi.

"Baby è da un po’ che ti pensavo, mi chiedevo fosse strano mi mancassi ancora prima di conoscerti. Mi sento dentro un uragano, la voglia di cantar più piano e non svegliarti mentre sogni, Chissà se mi sogni, ti insegnerò che cadere è bello e non sei meno forte se ti mostrerai fragile, ti giuro che con me non dovrai mai fingere di essere ciò che non sei" recita la nuova canzone prodotta, ovviamente, dal marito, con cui si sta per aprire una nuova, importantissima, fase della vita insieme.

La reazione dei social: gli applausi dei vip, da Annalisa a Noemi

Non sono mancate, ovviamente, le reazioni entusiaste di tantissimi colleghi e vip. L’annuncio della gravidanza con tanto di canzone inedita da parte di Rose Villain ha infatti fatto breccia nel cuore di molti. "Amore della ziaaa! Siete stupendi! Tanto bene a voi!" il commento di Annalisa, "Piccolo principe" con tanti di cuori quello di Gaia, a cui si è aggiunta Mara Sattei: "Auguri ragazzi!". "Un gran bel progetto su cui lavorare insieme" ha scherzato Gianluca Gazzoli, seguito dall’entusiasmo di Antonella Fiordelisi ("Auguri!"), ma anche di Giulia De Lellis, Fred De Palma, Hell Raton, Dj Slait, Noemi, Alessia Lanza e tantissimi altri.

