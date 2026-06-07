Rose Villain mamma per la prima volta, è nato il figlio Francis Knight: il messaggio social

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

CONDIVIDI

L’annuncio tanto atteso è arrivato: Rose Villain ha partorito ed è diventata – per la prima volta – mamma del piccolo Francis Knight. A comunicare la lieta notizia è stata proprio la stessa cantante che, sui suoi profili social, ha fatto sapere ai fan di aver dato il benvenuto al suo piccolino.

Francis Knight è appunto il frutto dell’amore tra Rose Villain e il marito Sixpm (Andrea Ferrara), produttore discografico. La nascita è avvenuta lo scorso 2 giugno alle ore 10.48 di sera. L’artista ha scritto: "Mai stata così felice", e ha condiviso con tutti i fan la sua gioia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rose Villain è mamma di Francis Knight: l’annuncio dolcissimo

Solo alcune parole, quelle scritte dalla cantante, per annunciare la nascita del piccolo Francis Knight. Al momento i due neo genitori non hanno infatti ancora pubblicato fotografie del nuovo arrivato, facendo così restare questo momento bellissimo nella riservatezza. Entrambi hanno d’altronde sempre amato la privacy, non rivelando mai troppi dettagli sulla loro vita privata. Quel che si sa è che la coppia ha scelto di far nascere il piccolo a New York.

L’annuncio della gravidanza era tra l’altro arrivato qualche mese fa, lo scorso 11 marzo. Rose Villain aveva infatti pubblicato un brano inedito intitolato Tuttaluce e dedicato proprio a questo momento così speciale della sua vita. Mediante immagini e video relativi ai suoi primi mesi di gravidanza, la cantante ha infatti ripercorso tutte le emozioni provate sin da quando ha scoperto di essere in dolce attesa.

"Ti giuro che con me non dovrai mai fingere di essere ciò che non sei" – dice la canzone – "Ucciderò tutti i mostri per te, così non dovrai mai avere paura". I fan avevano già ipotizzato che potesse trattarsi di un maschietto, e queste teorie sono ora state ufficializzate con la notizia ufficiale della nascita data proprio dalla neo mamma.

Rose Villain e Sixpm, un amore bellissimo che ha dato i suoi frutti

La decisione di entrambi di far nascere il piccolo nella città di New York è dettata dal fatto che la coppia si è conosciuta proprio nella Grande Mela. Un amore fortissimo che non ha smesso di brillare e che ora si è trasformato in qualcosa di più forte e duraturo. Rose Villain e Sixpm si sono infatti incontrati – per la prima volta – nel 2015, iniziando così un sodalizio professionale che li ha portati a collaborare in più occasioni.

Proprio questo ha fatto sì che i due stringessero un legame così forte da trasformarsi in seguito in storia d’amore. Ci sono stati quindi anni di fidanzamento e, nel 2022, la coppia si è sposata con una cerimonia che è stata celebrata proprio nel quartiere di Brooklyn, sempre a New York.

Potrebbe interessarti anche