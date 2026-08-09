Rosario e Alessandra lontanissimi dopo Temptation Island: lui vola a Ibiza e fa saltare anche un'altra coppia La coppia aveva lasciato insieme Temptation Island, ma a telecamere spente la situazione è cambiata: Rosario vola a Ibiza con Danilo D’Angelo, mentre Alessandra resta a Napoli

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Gianluca Saragò, ad uso Ufficio Stampa Fascino P.g.t

CONDIVIDI

Le vacanze separate alimentano i dubbi sul futuro di Rosario Monetti e Alessandra Ciociola. I due, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, avevano lasciato il programma insieme, ma il loro rapporto si sarebbe incrinato nuovamente a telecamere spente. Oggi le loro strade sembrano ancora lontane: Rosario è volato a Ibiza, mentre Alessandra è rimasta a Napoli. Un dettaglio che sembra confermare come la pausa chiesta dalla ragazza non sia ancora terminata. E mentre lui si gode l’estate in Spagna, al suo fianco c’è un altro protagonista del reality: una presenza tutt’altro che casuale, considerando che anche la sua storia d’amore è finita dopo il programma.

Rosario vola a Ibiza con un altro protagonista di Temptation Island

Rosario è volato a Ibiza senza Alessandra. La distanza tra i due protagonisti di Temptation Island sembra così proseguire anche durante l’estate, dopo una relazione rimasta in sospeso a telecamere spente. La coppia aveva lasciato il programma insieme, ma una volta tornati alla vita quotidiana qualcosa si è nuovamente incrinato. Alessandra aveva chiesto una pausa al compagno dopo aver visto i tanti filmati del fidanzato, in particolare quelli relativi all’avvicinamento tra Rosario e Giada, single che Alessandra conosceva già prima dell’esperienza nel reality. Rosario si era detto disposto ad aspettarla, ma per il momento i due sembrano aver scelto di vivere l’estate separatamente. A Ibiza, infatti, Rosario è in compagnia di Danilo D’Angelo, altro concorrente di Temptation Island. I due amici stanno trascorrendo alcuni giorni tra mare, locali e serate in discoteca, concedendosi una vacanza da single. Una scelta che acquista un significato particolare anche alla luce della storia di Danilo. Anche lui aveva lasciato il programma insieme alla fidanzata Francesca Coppola, ma la relazione è terminata poco dopo la fine delle registrazioni e questa vacanza in terra spagnola sembra essere la conferma definitiva.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rosario a Ibiza e Alessandra cambia casa: dove si è trasferita la donna

Mentre Rosario si gode l’estate a Ibiza, Alessandra è rimasta a Napoli, la città nella quale si era trasferita proprio per stare accanto al compagno. La giovane aveva lasciato Milano, dove viveva in precedenza, per costruire la propria vita insieme a Rosario. Ora, però, il futuro appare incerto. Alessandra non avrebbe ancora deciso se tornare in Lombardia, anche per riavvicinarsi alla propria famiglia, oppure restare a Napoli. Per il momento vive nella casa della sorella di Rosario e continua a prendersi il tempo necessario per riflettere. La distanza tra i due e l’assenza di segnali di un riavvicinamento lasciano quindi aperti diversi interrogativi. Per una risposta definitiva potrebbe essere necessario attendere il prossimo appuntamento televisivo dedicato alle coppie di Temptation Island, previsto per settembre.

Potrebbe interessarti anche