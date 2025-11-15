Lambertucci e Serena Bortone, scintille in tv su Rai 1: “La donna nasce madre”, “Perché ce l’hai con me?” A Bar Centrale è esplosa una dura lite tra Rosanna Lambertucci e Serena Bortone: maternità, ruolo della donna e valori tradizionali al centro del dibattito.

Scintille in diretta su Rai 1 a Bar Centrale, tra Rosanna Lambertucci e Serena Bortone. Il dibattito avvenuto oggi, 15 novembre, alle 14:00, inizialmente su ruoli e valori della donna nella società, è rapidamente degenerato in uno scontro acceso, con battute e interruzioni che hanno lasciato il pubblico senza parole. Da un lato la visione tradizionale della maternità e della cura come fulcro dell’identità femminile, dall’altro la difesa dei diritti e delle scelte autonome di ogni donna. Tra domande pungenti e risposte infuocate, la tensione in studio è salita rapidamente, e la conduttrice, Elisa Isoardi, è stata costretta a intervenire più volte. Vediamo bene cos’è successo.

Scontro Lambertucci-Bortone a Bar Centrale: "La donna nasce madre"

Nel corso della puntata di oggi, 15 novembre 2025, di Bar Centrale, c’è stato uno scontro piuttosto acceso tra Rosanna Lambertucci e Serena Bortone. Il dibattito, incentrato sui ruoli e i valori della donna nella società, ha preso una piega inaspettata, tanto da costringere Elisa Isoardi a intervenire più volte per placare gli animi. Lambertucci, la cui visione è più tradizionale, ha affermato: "Cosa c’entra di essere sottomessa? Non è una questione di sottomissione, se ho piacere di preparare una cena al mio compagno non è sottomissione. Stiamo parlando agli italiani, tu serena hai una tua mentalità non è quella di tutti." Serena Bortone, più propensa alla difesa dei diritti e delle scelte autonome, ha replicato: "Posso finire di parlare? Perché ce l’hai con me oggi? Se tu sei felice di essere sottomessa ad un uomo, fallo." "Il vero ruolo della donna è quello di dare serenità. La donna nasce madre, la maternità è femminile. Se vai nei paesi poveri vedi che la vera ricchezza della donna è quella. Se vai in Messico, vivono nella miseria ma la donna sorride, perché c’ha il bambino attaccato", ha ribadito Lambertucci. Bortone, invece, ha spiegato: "I valori tradizionali sono quelli che nei secoli hanno limitati la donna. Pensate a quante scrittrici, scienziate, ci siamo perse negli anni perché non potevano lavorare." "Non siamo più nel 1700, stiamo parlando di oggi. Se una donna vuole essere accudente non deve sentirsi complessata", ha detto Lambertucci, mentre Bortone ha concluso dicendo: "Rosanna, Stai facendo tutto da sola."

Serena Bortone sui diritti delle donne: "Auguro alle donne di essere libere e autentiche"

Da tempo, ormai, è risaputo il sostegno di Serena Bortone alle donne e ai loro diritti. Infatti, in un’intervista di qualche anno fa, la giornalista, in occasione della Festa della Donna, ha affermato: "Ho avuto due fidanzati super romantici, oggi non reggerei un uomo così. Sono single, il che offre dei vantaggi. La libertà e l’indipendenza, per esempio". E da qui l’augurio speciale per tutte le donne: "Auguro loro di essere libere e autentiche".

